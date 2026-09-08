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حمله موشکی آمریکا به نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارگ/ سپاه: تمامی نفتکش‌ها در محدودۀ کویت و بحرین تخلیه شوند/ بروزرسانی می شود

یک نفتکش ایرانی در ۴ مایلی جزیره خارگ هدف موشک نیروهای آمریکایی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۳۳
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4277 بازدید
نفتکش

به گزارش تابناک، یک نفتکش کوچک ایرانی در فاصله ۴ مایلی جزیره خارگ، هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت. این نفتکش در محدوده لنگرگاه جزیره خارگ مورد اصابت پرتابه نیرو‌های آمریکایی واقع شد.

منابع محلی اعلام کردند که این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی به‌همراه نداشته و کارکنان نفتکش در حال تخلیه هستند. اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

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۱۴۰۵/۰۶/۱۷ - ۲۳:۳۶

حمله موشکی آمریکا به نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارگ/ بروزرسانی می شود

 با توجه به شرارت‌های ارتش تروریست آمریکا در هدف قرار دادن چند فروند از نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران به تمامی خدمه نفتکش‌ها در محدود اسکله‌های کویت و بحرین که میزبان این تروریست‌ها و شریک در شرارت‌های آنان هستند اخطار می‌دهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه در اسکله‌ها سریعا ترک نمایند چرا که مورد هدف قرار خواهند گرفت

‌ حمله به دومین شناور در اطراف جزیره خارگ
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ - ۲۳:۳۲

گفته می شود دومین شناور در اطراف جزیره خارگ مورد حمله دشمن تروریست قرار گرفته است.
هنوز اطلاعات دقیقی از شناور در دست نیست.

 

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آمریکا ایران حمله نفتکش جزیره خارگ تنگه هرمز
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