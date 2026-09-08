حمله موشکی آمریکا به نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارگ/ سپاه: تمامی نفتکشها در محدودۀ کویت و بحرین تخلیه شوند/ بروزرسانی می شود
به گزارش تابناک، یک نفتکش کوچک ایرانی در فاصله ۴ مایلی جزیره خارگ، هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت. این نفتکش در محدوده لنگرگاه جزیره خارگ مورد اصابت پرتابه نیروهای آمریکایی واقع شد.
منابع محلی اعلام کردند که این حادثه خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی بههمراه نداشته و کارکنان نفتکش در حال تخلیه هستند. اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.
صداوسیما: دقایقی قبل نیروهای تروریست آمریکایی به یک فروند شناور تجاری در آبهای ساحلی شهرستان جاسک حمله کرد
خبرگزاری صداوسیما حمله به نفتکش دوم در خارگ در حملات امشب را تکذیب کرد
موشکهای ضدکشتی ایرانی به سوی یک ناو جنگی آمریکایی شلیک شدند.
خدمه هر دو نفتکش با قایق نجات در حال انتقال به سمت ساحل جاسک هستند.
با توجه به شرارتهای ارتش تروریست آمریکا در هدف قرار دادن چند فروند از نفتکشهای جمهوری اسلامی ایران به تمامی خدمه نفتکشها در محدود اسکلههای کویت و بحرین که میزبان این تروریستها و شریک در شرارتهای آنان هستند اخطار میدهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه در اسکلهها سریعا ترک نمایند چرا که مورد هدف قرار خواهند گرفت
گفته می شود دومین شناور در اطراف جزیره خارگ مورد حمله دشمن تروریست قرار گرفته است.
هنوز اطلاعات دقیقی از شناور در دست نیست.