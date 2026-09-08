رهبر انقلاب: ملت ایران دشمن را به استیصال انداخته است
رهبر معظم انقلاب: ملت آگاه و هوشیار ایران دشمنِ تا بن دندان مسلح را به حیرت و استیصال انداخته و آزادگان جهان را به تحسین واداشته است. ۲۰/فروردین/ ۱۴۰۵
کد خبر: ۱۳۹۳۵۲۰| |
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به گزارش تابناک، رسانه رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنهای، بخشی از پیام ایشان را که به مناسب چهلمین روز شهادت قائد عظیمالشأن انقلاب منتشر شده، بازنشر کرده است:
رهبر معظم انقلاب: ملت آگاه و هوشیار ایران دشمنِ تا بن دندان مسلح را به حیرت و استیصال انداخته و آزادگان جهان را به تحسین واداشته است. ۲۰/فروردین/ ۱۴۰۵
بخشی از پیام حضرت آیتالله سیّدمجتبی خامنهای به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد عظیمالشأن انقلاب
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