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رهبر انقلاب: ملت ایران دشمن را به استیصال انداخته است

رهبر معظم انقلاب: ملت آگاه و هوشیار ایران دشمنِ تا بن دندان مسلح را به حیرت و استیصال انداخته و آزادگان جهان را به تحسین واداشته است. ۲۰/فروردین/ ۱۴۰۵
کد خبر: ۱۳۹۳۵۲۰
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رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، رسانه رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بخشی از پیام ایشان را که به مناسب چهلمین روز شهادت قائد عظیم‌الشأن انقلاب منتشر شده، بازنشر کرده است:

رهبر معظم انقلاب: ملت آگاه و هوشیار ایران دشمنِ تا بن دندان مسلح را به حیرت و استیصال انداخته و آزادگان جهان را به تحسین واداشته است. ۲۰/فروردین/ ۱۴۰۵

بخشی از پیام حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد عظیم‌الشأن انقلاب 

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tabnak.ir/005qW8