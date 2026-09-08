En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

علت کندی اینترنت ایران در ساعات اخیر

معاون وزیر ارتباطات در پستی در شبکه‌های اجتماعی درباره اختلال و کندی اینترنت توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۱۸
| |
3708 بازدید
|
۲
اینترنت ایران

بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به علت بروز این مشکل نوشت: «کندی اینترنت به دلیل قطعی فیبر نوری در ارمنستان هست. تیم ما در حال پیگیری و رفع مشکل است.»

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از کاربران بابت شکیبایی و همراهی آنها تا زمان رفع این اختلال قدردانی کرد.

بر این اساس، اختلال ایجادشده در کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت، به قطعی یکی از مسیرهای فیبرنوری در خاک ارمنستان مرتبط است و تیم‌های فنی شرکت ارتباطات زیرساخت در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل و بازگشت وضعیت ارتباطات به شرایط عادی هستند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت ارتباطات اینترنت اختلال فیبر نوری کندی اینترنت سرعت اینترنت
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
عکس: مجوز رسمی نصب رادیو در منزل
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کارت زرد وزیر ارتباطات برای دفاع از آزادی اینترنت
آمار جدید از. ضریب نفوذ موبایل در ایران
چه کسی صاحب کابل‌های فیبر نوری زیردریایی است؟
آیا دولت برنامه ای برای وضعیت مبهم فیبرنوری دارد؟
‌علت اختلال در اینترنت مشخص شد
اختلال در فیبر نوری غرب مازندران در پی یک آتش‌سوزی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
اینترنت به دلیل قطعی فیبر نوری در ارمنستان هست. تیم ما در حال پیگیری و رفع مشکل است.»
تو ارمنستان قطعه تیم ایران در حال رفع مشکل !!!!!؟؟؟
مثلا بگید سیم اینترنت تو قله اورست ارمنستان قطع شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
ما هم کابل های زیر خلیج فارس رو باید قطع کنیم
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
روایت تکان‌دهنده از ۴۷ سال نفوذ در جمهوری اسلامی/ نفوذی و جاسوس را اشتباه نگیریم/ وزرای ارشاد و علوم را به چالش می‌کشم!
واکنش سفارت ایران به همسویی انگلیس با سیاست‌های آمریکا
لحظه خودکشی دختر مدل از بالای پل +18
هشدار فوری نیروی دریایی سپاه به خدمه برخی نفتکش‌ها
حمله موشکی آمریکا به نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارگ/ سپاه: تمامی نفتکش‌ها در محدودۀ کویت و بحرین تخلیه شوند/ بروزرسانی می شود
حرکت شگفت انگیز قهرمان دوومیدانی روی سکو
پاسخ قاطع فرمانده قرارگاه خاتم به دشمن آمریکایی
سوال چالشی کارشناس صداوسیما از معاون پزشکیان
اظهارات تازه آیت الله علم الهدی درباره عفاف و حجاب
کنایه عراقچی به «راه‌حل خلاقانه» آمریکا: جدی می‌فرمایید؟!
عکس | اولین تصاویر از شکار ارزشمند سپاه در تنگه هرمز
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
وقوع انفجار در ابها، نجران و جیزان عربستان
رهبر انقلاب: ملت ایران دشمن را به استیصال انداخته است
علت کندی اینترنت ایران در ساعات اخیر
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تمامی عوامل حاضر در این ویدیو بازداشت شدند
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
تصاویر مجری زنی که محکوم به اعدام شد
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
دلیل قوس‌های عجیب راننده‌های فرمول یک در پیچ‌ها
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۲۸ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۸۱ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qW6
tabnak.ir/005qW6