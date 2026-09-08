علت کندی اینترنت ایران در ساعات اخیر
معاون وزیر ارتباطات در پستی در شبکههای اجتماعی درباره اختلال و کندی اینترنت توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۱۸| |
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بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به علت بروز این مشکل نوشت: «کندی اینترنت به دلیل قطعی فیبر نوری در ارمنستان هست. تیم ما در حال پیگیری و رفع مشکل است.»
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از کاربران بابت شکیبایی و همراهی آنها تا زمان رفع این اختلال قدردانی کرد.
بر این اساس، اختلال ایجادشده در کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت، به قطعی یکی از مسیرهای فیبرنوری در خاک ارمنستان مرتبط است و تیمهای فنی شرکت ارتباطات زیرساخت در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل و بازگشت وضعیت ارتباطات به شرایط عادی هستند.
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اینترنت به دلیل قطعی فیبر نوری در ارمنستان هست. تیم ما در حال پیگیری و رفع مشکل است.»
تو ارمنستان قطعه تیم ایران در حال رفع مشکل !!!!!؟؟؟
مثلا بگید سیم اینترنت تو قله اورست ارمنستان قطع شده
تو ارمنستان قطعه تیم ایران در حال رفع مشکل !!!!!؟؟؟
مثلا بگید سیم اینترنت تو قله اورست ارمنستان قطع شده
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