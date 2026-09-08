علت کم شدن سرعت اینترنت ایران در ساعات اخیر
معاون وزیر ارتباطات در پستی در شبکههای اجتماعی درباره اختلال و کندی اینترنت توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۱۸| |
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بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به علت بروز این مشکل نوشت: «کندی اینترنت به دلیل قطعی فیبر نوری در ارمنستان هست. تیم ما در حال پیگیری و رفع مشکل است.»
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از کاربران بابت شکیبایی و همراهی آنها تا زمان رفع این اختلال قدردانی کرد.
بر این اساس، اختلال ایجادشده در کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت، به قطعی یکی از مسیرهای فیبرنوری در خاک ارمنستان مرتبط است و تیمهای فنی شرکت ارتباطات زیرساخت در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل و بازگشت وضعیت ارتباطات به شرایط عادی هستند.
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