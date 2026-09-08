En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

علت کم شدن سرعت اینترنت ایران در ساعات اخیر

معاون وزیر ارتباطات در پستی در شبکه‌های اجتماعی درباره اختلال و کندی اینترنت توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۱۸
| |
754 بازدید
اینترنت ایران

بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به علت بروز این مشکل نوشت: «کندی اینترنت به دلیل قطعی فیبر نوری در ارمنستان هست. تیم ما در حال پیگیری و رفع مشکل است.»

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از کاربران بابت شکیبایی و همراهی آنها تا زمان رفع این اختلال قدردانی کرد.

بر این اساس، اختلال ایجادشده در کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت، به قطعی یکی از مسیرهای فیبرنوری در خاک ارمنستان مرتبط است و تیم‌های فنی شرکت ارتباطات زیرساخت در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل و بازگشت وضعیت ارتباطات به شرایط عادی هستند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت ارتباطات اینترنت اختلال فیبر نوری کندی اینترنت سرعت اینترنت
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
عکس: مجوز رسمی نصب رادیو در منزل
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کارت زرد وزیر ارتباطات برای دفاع از آزادی اینترنت
آمار جدید از. ضریب نفوذ موبایل در ایران
چه کسی صاحب کابل‌های فیبر نوری زیردریایی است؟
آیا دولت برنامه ای برای وضعیت مبهم فیبرنوری دارد؟
‌علت اختلال در اینترنت مشخص شد
اختلال در فیبر نوری غرب مازندران در پی یک آتش‌سوزی
Poll
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
تمامی عوامل حاضر در این ویدیو بازداشت شدند
سریع القلم: آمریکا احتمالاً از این تاریخ به ایران حمله می‌کند!
تصاویر مجری زنی که محکوم به اعدام شد
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
تصاویر تصادف مرگبار تریلی با یازده کشته!
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
5 ویدیو از لحظات سقوط جنگنده اف 4
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
تصاویر تازه از لحظات انهدام نفتکش‌های متخلف توسط سپاه
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۲۷ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۵ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۷ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۲ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ Comment)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۰ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه  (۴۷ Comment)
tabnak.ir/005qW6
tabnak.ir/005qW6