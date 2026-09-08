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دیدارهای عراقچی:

تقدیم استوارنامه سفیر هند / خداحافظی سفیر ژاپن + عکس

«ویشوش نگی» سفیر جدید هند در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۱۴
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سفیر هند

به گزارش تابناک، «ویشوش نگی» سفیر جدید هند در جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

دیدار خداحافظی سفیر ژاپن در ایران با وزیر امور خارجه

«تسوکادا تاماکی»سفیر ژاپن در کشورمان در پایان ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه ضمن حضور در وزارت امور خارجه، با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.

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عباس عراقچی سفیر هند استوارنامه سفیر ژاپن خداحافظی
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tabnak.ir/005qW2
tabnak.ir/005qW2