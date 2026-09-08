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سهمیه سوخت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی افزایش می‌یابد

با موافقت دولت، سهمیه مازاد سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی متناسب با میزان پیمایش آنها محاسبه و تا سقف ۳۰۰ لیتر در ماه روی کارت سوختشان اعمال خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۰۵
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تاکسی های اینترنتی

به گزارش تابناک، دولت با درخواست شرکت های تاکسی اینترنتی برای تامین سوخت مورد نیاز رانندگان موافقت کرد.

بر اساس آنچه در شبکه های اجتماعی منتشر شده، سهمیه مازاد سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی متناسب با میزان پیمایش آنها محاسبه و تا سقف ۳۰۰ لیتر در ماه روی کارت سوختشان اعمال خواهد شد.

این تصمیم در جلسه انرژی که عصر دیروز، دوشنبه ۱۶ شهریور، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری برگزار شد، مورد بررسی و موافقت قرار گرفت. این جلسه در پی درخواست و پیگیری شرکت های تاکسی اینترنتی برگزار شد.

میزان سهمیه مازاد سوخت هر راننده به میزان پیمایش او وابسته خواهد بود. به این ترتیب، رانندگانی که مسافت بیشتری را در قالب فعالیت خود در تاکسی های اینترنتی طی می کنند، متناسب با پیمایش ثبت شده، سهمیه سوخت بیشتری دریافت خواهند کرد؛ البته این سهمیه در هر ماه حداکثر ۳۰۰ لیتر خواهد بود.

قرار است سهمیه اختصاص یافته مستقیما روی کارت سوخت رانندگان منظور شود تا امکان استفاده از آن برای تأمین سوخت مورد نیاز فراهم باشد. 

تاکسی های اینترنتی طی ماه های اخیر پیگیر اختصاص سهمیه سوخت متناسب با میزان فعالیت و پیمایش رانندگان خود بوده اند. با تصمیم جدید دولت، سازوکاری برای تخصیص سهمیه مازاد بر اساس پیمایش در نظر گرفته شده است.

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