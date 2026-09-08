کارت زرد وزیر ارتباطات برای دفاع از آزادی اینترنت
این کارت زرد را به عنوان سند افتخار قاب کنید و روی دیوار اتاقتان نصب کنید . تا باشد از این کارتهای زرد باشد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۷۵| |
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به گزارش تابناک؛ محمد مهاجری، فعال رسانهای در توئیتی خطاب به سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و کارت زرد امروز مجلس به او نوشت:
آقایدکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات! دلیل واقعی کارت زرد امروز مجلس دوازدهم به شما آن است که از خواسته اکثریت بزرگی از مردم که خواهان آزادی اینترنت بودند دفاع کردید. این کارت زرد را به عنوان سند افتخار قاب کنید و روی دیوار اتاقتان نصب کنید . تا باشد از این کارتهای زرد باشد.
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