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انهدام یک پهپاد آمریکایی بر فراز تنگه هرمز

پدافندهوایی جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی، یک فروند پهپاد MQ-1 را بر فراز تنگه هرمز شناسایی و پس از رهگیری، هدف قرار داده و منهدم کردند.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۷۳
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پهپاد

به گزارش تابناک؛ یک فروند پهپاد MQ-۱ بر فراز منطقه راهبردی تنگه هرمز با هوشیاری نیرو‌های پدافند هوایی جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران شناسایی و هدف قرار گرفت.

این پهپاد پس از رهگیری توسط سامانه‌های پدافندی مستقر در جنوب شرق کشور تحت فرماندهی سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

انهدام این پهپاد بر فراز تنگه هرمز با بهره گیری از سامانه‌های پدافند نوین بومی صورت گرفته است.

جزئیات تکمیلی این عملیات متعاقباً اعلام خواهد شد.

منبع: فارس

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پهپاد MQ-1 تنگه هرمز پدافند ارتش منهدم پهپاد آمریکایی
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