انهدام یک پهپاد آمریکایی بر فراز تنگه هرمز

پدافندهوایی جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی، یک فروند پهپاد MQ-1 را بر فراز تنگه هرمز شناسایی و پس از رهگیری، هدف قرار داده و منهدم کردند.