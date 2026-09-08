اظهارات جدید روحانی درباره مقاومت درمقابل آمریکا
به گزارش تابناک؛ حسن روحانی در سخنانی با اشاره به سرنوشت صدام حسین و معمر قذافی، گفت برخی حکومتها حتی با شنیدن خبر احتمال حمله آمریکا از هم میپاشند.
روایت حسن روحانی در مورد عاقبت رهبرانی که تسلیم آمریکا شدند:
کشورهایی هستند که اگر به آنها بگویند آمریکا میخواهد حمله کند، تمام است. حکومتهایی هستند که اگر به آنها بگویند هفته دیگر آمریکا به شما حمله میکند، همان وقت سقوط میکنند؛ مگر سقوط نکردند؟ مگر صدام سقوط نکرد؟
صدام با همه قلدریاش تسلیم شد؛ در آخر هم او را بعد از چند ماه از یک دخمه بیرون آوردند.
آن دیگری در لیبی که آن همه ادعا میکرد، او هم تسلیم شد. در مراحل مختلف تسلیم شد و در آخر هم او را از یک جوی فاضلاب بیرون آوردند و سپس کشتند.
آن رهبری که در برابر آمریکا ایستاد، مقاومت کرد، تسلیم نشد و جان خودش را هم در این راه، در راه حق و استقلال کشور و عظمت ایران فدا کرد، رهبر این کشور بود؛ رهبر این سرزمین بود.