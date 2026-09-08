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رقابت ستاره‌های ورزش و هنر به یاد شهدای ناو دنا

‌‎رویداد فوتسالی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم ناو دنا برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۶۹
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رقابت ستاره‌های ورزش و هنر به یاد شهدای ناو دنا

به گزارش تابناک؛ رویداد فوتسالی به مناسبت بزرگداشت هفته بانکداری اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم ناو دنا یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن چندمنظوره ۱۵ خرداد بانک تجارت برگزار شد.

‌‎در این برنامه چهار تیم پیشکسوتان استقلال، مدیران بانک تجارت، پیشکسوتان پرسپولیس و باشگاه هنرمندان در دو دیدار دوستانه به مصاف هم رفته و عصر متفاوتی را رقم زدند.

در دیدار نخست تیم پیشکسوتان استقلال برابر مدیران بانک تجارت قرار گرفت و در جدالی نزدیک و نفس‌گیر با گل‌های سید علی موسوی و محمد قاضی در برابر تک گل نجف احمدی به برتری دو بر یک رسید.

در ادامه پیشکسوتان پرسپولیس و هنرمندان به رقابت پرداختند که این مسابقه پر گل و جذاب با درخشش آقای گل تاریخ سرخ‌پوشان با برد شش بر چهار پرسپولیس همراه بود. فرشاد پیوس(۴گل)، حسن شیرمحمدی و ادموند بزیک برای سرخ‌پوشان گل زدند. مهدی صالح‌پور، رضا حسینی، امید زندگانی و فرشید فهیم گلزنان تیم هنرمندان بودند. قضاوت این دو دیدار را محمد فنایی داور برجسته و قدیمی فوتبال ایران همراه با محمد رحماندوست و علی مرادیان بر عهده داشتند.

حضور چهره‌هایی سرشناسی همچون عل پروین، حسن روشن، علی فتح‌الله‌زاده، حمید درخشان، حمید استیلی، فرشاد پیوس، مجید نامجو‌مطلق، رضا حسن‌زاده، محمد نوازی، اصغر همت، سیدجواد هاشمی، امید زندگانی، فرشید فهیم و… عصری به یاد ماندنی را به یادگار گذاشت.

پیشکسوتان استقلال: مجید نامجو مطلق، حسین ترابپور. محمد نوازی، رضا حسن زاده، سید علی موسوی، هاشم حیدری، امین منوچهری، میثم بائو، محمد قاضی، داود حقی و عباس محمدرضایی. مربی: علی شوری سرپرست: حسن روشن

پیشکسوتان پرسپولیس: فرشاد پیوس، مرتضی کرمانی مقام، حمید درخشان، پایان رافت، ادموند بزیک، محمود خوراکچی، منوچهر عبدالله‌نژاد، حسن شیرمحمدی، حسن خان محمدی و محمد منصوری. مربی: حمید استیلی. سرپرست: رضا ریاضتی

باشگاه دورهمی هنرمندان: اصغر همت، فرشید فهیم، فرشید سرباز وطن، حمید مهین دوست، امید زندگانی، مهران ضیغمی، رضا حسینی، مهدی صالحپور، ستار همدانی، کاوه خداشناس. مربی: سید جواد هاشمی. سرپرست: سیدمهدی فاطمی

مدیران بانک تجارت: محمدرضا حیدریان، علی کی‌لانی، کیان ایلکا، حمید انصاری، ایرج آلیانی، فرهاد حنیفی، سیاوش شعیبی، امیرحسین صفاری، منصور سینکی، سلمان شه‌ولی، موسی نژاد، نجف احمدی و جواد شاه حسینی.. مربی: احمد آموزش. سرپرست: بهزاد درگاهی

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برچسب ها
فوتسال شهدای ناو دنا پیشکسوتان پرسپولیس بانک تجارت
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