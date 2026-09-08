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فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید

در پی حمله تروریستی در راسک، فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود شهرستان به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۶۶
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فرمانده بسیج

به گزارش تابناک؛ در پی حمله تروریستی در راسک، فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود شهرستان به شهادت رسید. عبدالرئوف اسحاقی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود شهرستان راسک، در پی حمله تروریستی به شهادت رسید.

این فرمانده بسیجی روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در جریان این حمله تروریستی به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به جمع شهدای مدافع امنیت پیوست.

شهید اسحاقی از نیرو‌های بسیجی منطقه بود که در مسیر خدمت و تأمین امنیت مردم، جان خود را فدا کرد.

نیرو‌های امنیتی در حال رصد و تعقیب تروریست‌ها هستند و اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.

منبع: تسنیم

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فرمانده بسیج حمله تروریستی راسک شهادت شهدای مدافع امنیت تروریستی
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