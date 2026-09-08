ایسلند سفیر آمریکا را احضار کرد

به گزارش تابناک؛ ایسلند در پی انتشار تصویری از سوی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا که در آن ایسلند و چندین کشور دیگر در آمریکای شمالی تحت پرچم آمریکا نشان داده شده سفیر واشنگتن را احضار کرد.

به دنبال انتشار این نقشه خیالی، تورگِردور گونارسدوتیر، وزیر امور خارجه ایسلند، «بیلی لانگ»، سفیر آمریکا در این کشور را که تنها ماه گذشته رسماً کار خود را آغاز کرده است، احضار کرد.

رویترز می‌گوید، وزارت خارجه آمریکا، سفارتخانه‌های این کشور در کپنهاگ و ریکیاویک و کنسولگری آمریکا در نووک گرینلند، به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره پست ترامپ پاسخ ندادند!

ترامپ از زمانی که به قدرت بازگشته نقشه‌های متوهمانه‌ای درباره تصرف گرینلند، کانادا، کانال پاناما و همچنین تنگه هرمز منتشر کرده و برخی از آنها را با کمک هوش مصنوعی قلمروی آمریکا خوانده است!

وزارت امور خارجه ایسلند به شبکه RUV اعلام کرد، «موضع ما به‌روشنی بیان شد که پست ترامپ کاملاً نامناسب بوده است.»