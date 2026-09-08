پاسخ علی مطهری به روحانی درباره همهپرسی جنگ و صلح
به گزارش تابناک؛ علی مطهری نماینده ادوار مجلس در یادداشتی با عنوان «سخنی با حجتالاسلام حسن روحانی دامت برکاته» نوشت:
پیشنهاد جناب حجتالاسلام آقای روحانی درباره همهپرسی از مردم در خصوص ادامه جنگ، با قانون اساسی سازگار نیست. همهپرسی یکی از راههای اعمال قوه مقننه است. اصل ۵۹ قانون اساسی میگوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.»
بنابراین جنگ و صلح که از حوزه اختیارات مجلس خارج است، مشمول این اصل نیست.
علاوه بر این، یک موضوع بدیهی را به همهپرسی گذاشتن معقول به نظر نمیرسد. دشمن خونخوار به قصد نابودی و تجزیه ایران غافلگیرانه حمله کرده و رهبر و فرماندهان ارشد نظامی و شخصیتی مثل دکتر لاریجانی و نیز بسیاری از مردم را شهید کرده است؛ این دشمن باید به نقطهای برسد که بفهمد با جنگ نمیتواند ایران را تسلیم و نفت و گاز و معادن او را غارت کند، آنگاه پای میز مذاکره بنشیند و ایران جایگاه جدیدی در منطقه و دنیا پیدا کند. البته نظرات جناب روحانی از روی دلسوزی و با پشتوانه دهها سال تجربه است و همه باید درباره آن فکر کنیم. من نظر خودم را گفتم.
شما به هر قیمتی زندگی نکن برو بجنگ