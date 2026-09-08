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پاسخ علی مطهری به روحانی درباره همه‌پرسی جنگ و صلح

مطهری با انتقاد از صحبت‌های اخیر حسن روحانی درباره همه‌پرسی ادامه جنگ، معتقد است تصمیم درباره جنگ و صلح، نه تنها با قانون اساسی سازگار نیست، بلکه در شرایطی که ایران هدف حملات غافلگیرانه قرار گرفته، نباید موضوع تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز را به همه‌پرسی گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۵۵
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3173 بازدید
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۱۱
علی مطهری

به گزارش تابناک؛ علی مطهری نماینده ادوار مجلس در یادداشتی با عنوان «سخنی با حجت‌الاسلام حسن روحانی دامت برکاته» نوشت:

پیشنهاد جناب حجت‌الاسلام آقای روحانی درباره همه‌پرسی از مردم در خصوص ادامه جنگ، با قانون اساسی سازگار نیست. همه‌پرسی یکی از راه‌های اعمال قوه مقننه است. اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.»

بنابراین جنگ و صلح که از حوزه اختیارات مجلس خارج است، مشمول این اصل نیست.

علاوه بر این، یک موضوع بدیهی را به همه‌پرسی گذاشتن معقول به نظر نمی‌رسد. دشمن خونخوار به قصد نابودی و تجزیه ایران غافلگیرانه حمله کرده و رهبر و فرماندهان ارشد نظامی و شخصیتی مثل دکتر لاریجانی و نیز بسیاری از مردم را شهید کرده است؛ این دشمن باید به نقطه‌ای برسد که بفهمد با جنگ نمی‌تواند ایران را تسلیم و نفت و گاز و معادن او را غارت کند، آنگاه پای میز مذاکره بنشیند و ایران جایگاه جدیدی در منطقه و دنیا پیدا کند. البته نظرات جناب روحانی از روی دلسوزی و با پشتوانه ده‌ها سال تجربه است و همه باید درباره آن فکر کنیم. من نظر خودم را گفتم.

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برچسب ها
علی مطهری حسن روحانی همه پرسی ادامه جنگ قانون اساسی جنگ و صلح
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
34
25
پاسخ
روحانی رو چه به جنگ و سیاست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
روحانی تابع قانون زندگی به هر قیمتیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
شما به هر قیمتی زندگی نکن برو بجنگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
18
44
پاسخ
جناب ، شما فقط یک نفر هستی ، نظر آخر باید نظر اکثریت مردم ایران باشه نه شخص جنابعالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
7
24
پاسخ
تابناک لطفا رسالت خبریتو بدرستی انجام بده. فقط نظرات موافق رو نشر میدی. این کار اصلا حرفه ای و اخلاقی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
7
16
پاسخ
یعنی مردم ارزش نظر هم ندارن چطور جنابعالی حق اظهار نظر داری اما مردم نه
پاسخ ها
سید محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
دفاع از کشور یک موضوع بدیهی است که نیاز به همه پرسی ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
8
12
پاسخ
مردم نظرشان خیلی مهم است روحانی درست گفته است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
اگه موافق نظر مجری های همه چیز دان صدا و سیما باشن ، نظرشون مهمه وگرنه میشن یه عده فریب خورده از شبکه های معاند
احمد ابراهیمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
4
پاسخ
ایا اوکراین همه پرسی برگزار میکنه برای ادامه جنگ؟ اصلا انتخابات ریاست جمهوری رو هم برگزار نمیکنند تو شرایط جنگی... کلا ایشان انگار در خلا زندگی میکنند و با زمین واقعیت بیگانه هستند....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
8
پاسخ
ما مثل زمان جنگ تحمیلی صدام مشغول دفاع هستیم نه جنگ. و ضرورت دفاع هم نه به همه پرسی نیاز دارد و نه به فتوای مجتهد و نه حتی به تعقل. یعنی این یک امری بدیهی است نه فقط برای انسانها بلکه برای هر جنبنده‌ای که قلمرو و مخصوصا حیاتش مورد تهدید دشمن واقع شود.
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