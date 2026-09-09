قیمت چای رکورد زد / واردات چای با چه توجیهی در فصل برداشت انجام شد؟ + فیلم

واردات چای آن هم در فصل برداشت، نه تنها قیمت‌ها را پایین نیاورد، بلکه قیمت هر کیلو چای داخلی را به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رساند که در این میان، تنها برنده، دلالان بازار بودند که از پوشش کاهش قیمت برای سودجویی خود استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت چای این روزها سر به فلک کشیده این درحالی است که قرار بود جریان نقدینگی و واردات چای ترمز قیمت‌ها را بکشد، بازار با جهشی تکان‌دهنده روبرو شد و حالا سوال اصلی این است که چرا وارداتی که با توجیه کاهش قیمت در بدترین زمان ممکن که همزمان با برداشت محصولات داخلی انجام شد، نه تنها قیمت‌ها را پایین نیاورد، بلکه تیر خلاصی بر پیکر چای‌کاران داخلی بود؟

رونمایی از قیمت تکان‌دهنده چای

در روزهای اخیر، قیمت چای در بازار با جهشی غیرمنطقی به رقم ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی رسید ؛ این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ۲۸ تیرماه امسال با اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات چای با توجیه کاهش قیمت چای در بازار انجام شد .

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چه کسانی از واردات چای سود بردند؟

نگاهی به زمان‌بندی واردات چای، حقایق فاجعه‌باری را برملا می کند که به نابودی تولید منجر خواهد شد ؛ چرا که درست در فصل بهار و تابستان که چای برداشت می شود وزارت جهاد اقدام به واردات چای کرده و ثبت سفارش چای دقیقاً در بازه زمانی حساس برداشت محصول داخلی ضربه زیادی به چایکاران داخلی زد.



پیش تر تابناک در گزارشی با عنوان سهمیه مشکوک چای در دقایق ۹۰ سال! / چای بی‌کیفیت در راه بازار؟ به مساله واردات گسترده چای و تبعات آن پرداخه بود بنابراین واردات چای نه تنها باعث شد چای‌کاران داخلی با محصولات ارزان‌تر وارداتی در رقابت ناعادلانه قرار بگیرند و دچار زیان شوند، حتی مصرف کننده را هم در تله افزایش قیمت بالاتر قرار داد؛ این درحالی است که این مساله تنها پوششی برای وارداتی بود که در نهایت به نفع دلالان بازار تمام شد و نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده داخلی.

بنابراین این پارادوکس عجیب نشان می‌دهد که سیستم مدیریت بازار چای، دچار یک ناترازی شدید در تصمیم‌گیری است؛ جایی که واردات نه برای تامین نیاز، به ابزاری برای فشار بر تولیدکننده داخلی و افزایش سود تبدیل شده است.

بنابراین قیمت ۱ میلیون و ۳۰۰هزارتومانی چای داخلی نشان می دهد که واردات هیچ اثری بر کاهش قیمت در بازار داخلی نداشته است، ضمن اینکه انگیزه‌ی تولید ملی چایکاران را هم از بین برده است .