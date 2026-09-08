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قیمت دلار دوباره افزایش یافت

قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ با رشد دو هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به کانال ۲۲۴ هزار تومان بازگشت.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۴۹
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دلار

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در مسیر صعودی قرار گرفته و با رشد دو هزار تومانی نسبت به معاملات پایانی روز گذشته، به کانال ۲۲۴ هزار تومانی رسیده است. بازار ارز پس از عقب‌نشینی قیمت‌ها در روز گذشته، امروز بار دیگر با افزایش تقاضا همراه شده است.

اسکناس آمریکایی روز گذشته تحت تاثیر مداخله گسترده بازارساز و افزایش عرضه ارز، از سطوح بالاتر عقب نشست و در نهایت روی رقم ۲۲۲ هزار تومان بسته شد. با این حال، اثر فضای‌سازی دیروز در بازار امروز تا حدودی تعدیل شده و دلار بار دیگر به مسیر صعودی بازگشته است.

تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و نگرانی معامله‌گران نسبت به تحولات پیش رو، همچنان تقاضای احتیاطی را در بازار زنده نگه داشته و مانع از عقب نشینی قیمت‌ها شده است.

بر همین اساس، بازار ارز در شرایط فعلی میان فشار بازارساز برای کنترل قیمت‌ها و تقاضایی که تحت تاثیر ابهامات سیاسی شکل گرفته، گرفتار است. ادامه مسیر قیمت دلار نیز بیش از هر چیز به قدرت عرضه بازارساز و سیگنال‌های سیاسی بستگی دارد.

قیمت یورو نیز امروز همراه با دلار در مسیر افزایشی قرار گرفته و به کانال ۲۶۰ هزار تومانی رسیده است.

قیمت دلار توافقی در آستانه ورود به کانال ۱۶۲ هزار تومانی

قیمت دلار توافقی امروز نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است. قیمت دلار حواله‌ی در سمت فروش با رشد ۴۸۵ تومانی نسبت به روز گذشته، به رقم ۱۶۱ هزار و ۹۵۱ تومان رسیده است. قیمت دلار حواله‌ای در سمت خرید نیز روی رقم ۱۶۰ هزار و ۴۹۳ تومان قرار دارد.

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