واکنش پزشکیان به ادعاهای اخیر ترامپ
مسعود پزشکیان با تأکید بر مخالفت ایران با جنگ، اعلام کرد: جمهوری اسلامی در برابر تجاوز، مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۴۸| |
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعاهای اخیر دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا در حساب کاربری خود شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«جمهوری اسلامی ایران همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. اما چنانکه تا امروز در برابر تجاوز، دلیرانه به دفاع برخاسته است این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد و پاسدار حقوق ملت بزرگ ایران خواهد بود.»
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