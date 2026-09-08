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واکنش پزشکیان به ادعاهای اخیر ترامپ

مسعود پزشکیان با تأکید بر مخالفت ایران با جنگ، اعلام کرد: جمهوری اسلامی در برابر تجاوز، مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۴۸
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توییت پزشکیان

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعا‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا در حساب کاربری خود شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«جمهوری اسلامی ایران همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. اما چنانکه تا امروز در برابر تجاوز، دلیرانه به دفاع برخاسته است این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد و پاسدار حقوق ملت بزرگ ایران خواهد بود.»

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مسعود پزشکیان جنگ دونالد ترامپ مقاومت امنیت منطقه
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tabnak.ir/005qUy
tabnak.ir/005qUy