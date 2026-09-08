ادعای تراکتور درباره نقش پرسپولیس در حواشی

باشگاه تراکتور ضمن بی‌ربط دانستن اتفاقات دیدار با گل‌گهر به پرسپولیس، از تهدید بازیکنانش توسط هواداران این تیم ابراز تعجب کرد.

به گزارش تابناک؛ متأسفانه در جریان این مسابقه، علاوه بر توهین به مدیر تیم تراکتور، تهدید‌هایی نیز علیه برخی بازیکنان این باشگاه صورت گرفته است؛ اتفاقی که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

سؤال روشن اینجاست که اتفاقات دیدار تراکتور و گل‌گهر چه ارتباطی با باشگاه پرسپولیس دارد و این تیم کجای این ماجرا قرار دارد که برخی هوادارانش از همین حالا بازیکنان تراکتور را تهدید می‌کنند؟

باشگاه تراکتور هشدار می‌دهد عدم برخورد با این رفتار‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تقابل میان هواداران شود و در ادامه، کنترل تبعات آن دشوار خواهد بود.

تجربه نشان داده است که افکار عمومی از اتفاقات برخی ورزشگاه‌ها عبور می‌کند، اما به محض آنکه هواداران تراکتور نسبت به چنین رفتار‌هایی واکنش نشان می‌دهند، برخی جریان‌ها به جای پاسخگویی درباره اصل ماجرا، با فضاسازی رسانه‌ای به دنبال تخریب تراکتور و حاشیه‌سازی علیه این باشگاه هستند.

باشگاه تراکتور صراحتاً اعلام می‌کند که ریشه‌یابی این فضای تقابلی باید از همین رفتار‌ها و شعار‌های مطرح شده در ورزشگاه شهر قدس آغاز شود. بایستی نسبت به این قبیل رفتار‌ها و به بیانی دیگر «کنش» برخورد قاطع صورت گیرد و تا شاهد بروز «واکنش» نباشیم.

منبع: رسانه رسمی باشگاه تراکتور