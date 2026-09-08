En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ادعای تراکتور درباره نقش پرسپولیس در حواشی

باشگاه تراکتور ضمن بی‌ربط دانستن اتفاقات دیدار با گل‌گهر به پرسپولیس، از تهدید بازیکنانش توسط هواداران این تیم ابراز تعجب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۴۶
| |
1945 بازدید
|
۲
تراکتور

به گزارش تابناک؛ متأسفانه در جریان این مسابقه، علاوه بر توهین به مدیر تیم تراکتور، تهدید‌هایی نیز علیه برخی بازیکنان این باشگاه صورت گرفته است؛ اتفاقی که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

سؤال روشن اینجاست که اتفاقات دیدار تراکتور و گل‌گهر چه ارتباطی با باشگاه پرسپولیس دارد و این تیم کجای این ماجرا قرار دارد که برخی هوادارانش از همین حالا بازیکنان تراکتور را تهدید می‌کنند؟

باشگاه تراکتور هشدار می‌دهد عدم برخورد با این رفتار‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تقابل میان هواداران شود و در ادامه، کنترل تبعات آن دشوار خواهد بود.

تجربه نشان داده است که افکار عمومی از اتفاقات برخی ورزشگاه‌ها عبور می‌کند، اما به محض آنکه هواداران تراکتور نسبت به چنین رفتار‌هایی واکنش نشان می‌دهند، برخی جریان‌ها به جای پاسخگویی درباره اصل ماجرا، با فضاسازی رسانه‌ای به دنبال تخریب تراکتور و حاشیه‌سازی علیه این باشگاه هستند.

باشگاه تراکتور صراحتاً اعلام می‌کند که ریشه‌یابی این فضای تقابلی باید از همین رفتار‌ها و شعار‌های مطرح شده در ورزشگاه شهر قدس آغاز شود. بایستی نسبت به این قبیل رفتار‌ها و به بیانی دیگر «کنش» برخورد قاطع صورت گیرد و تا شاهد بروز «واکنش» نباشیم.

منبع: رسانه رسمی باشگاه تراکتور

اشتراک گذاری
برچسب ها
باشگاه تراکتور پرسپولیس تهدید بازیکنان گل گهر
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
عکس: مجوز رسمی نصب رادیو در منزل
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و ذوب آهن
عبور پرسپولیس از استقلال با شکست ذوب‌آهن؛ شاگردان تارتار مزد بازی تهاجمی را گرفتند
سرمربی ذوب آهن استعفا کرد: لمپن نیستم!
جدول لیگ برتر پس از برد پرسپولیس
خداداد عزیزی تشویق شد یا تنبیه؛ کاپیتالیسم و سقوط اخلاق در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مهرداد مدیرصانعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
8
18
پاسخ
جالب و البته عجیب است که دست‌اندرکاران باشگاه تراکتور پس از اتفاقات شرم‌آوری که سرپرست تیم آنها در بازی روز شنبه با گل‌گهر سیرجان رقم زده‌است، به جای محکوم کردن رفتارهای او، دائماً در حال فرار روبه‌جلو و مقصر جلوه دادن دیگران هستند!!!
متاسفانه تصمیم‌های همراه با مماشات مسئولان کمیته‌های انضباطی و اخلاق فدراسیون با جنجال‌آفرینی‌ها و رفتارهای خلاف اخلاق بازیکنان، مدیران و هواداران این باشگاه در داخل و خارج از ورزشگاه‌ها، به بروز چنین رویدادهای مشمئزکننده‌ای دامن زده‌است!!!
کافی است برخورد و تصمیم کمیته انضباطی در برابر رفتارها و حرکات خلاف اخلاق و تحریک‌آمیز شجاع خلیل‌زاده را به تصمیم اتخاذ شده توسط این کمیته با بازیکن سپاهان در بازی با تیم استقلال را مورد توجه قرار داده و مقایسه کنید!!!
پاسخ ها
بیکار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
همه بازیکن ها معصوم هستن به جز خداداد. سطح ادب عالیشاه هم مشخصه جواب خوبی گرفته
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
تمامی عوامل حاضر در این ویدیو بازداشت شدند
سریع القلم: آمریکا احتمالاً از این تاریخ به ایران حمله می‌کند!
تصاویر مجری زنی که محکوم به اعدام شد
تصاویر تازه حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
تصاویر تصادف مرگبار تریلی با یازده کشته!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
5 ویدیو از لحظات سقوط جنگنده اف 4
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
تصاویر تازه از لحظات انهدام نفتکش‌های متخلف توسط سپاه
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
تصاویر هدف قرار دادن سه نفتکش توسط سپاه
تصاویر ملوانان آبراهام لینکلن در فاحشه‌خانه‌های تایلند
حملات ایران از امارات متوجه کویت و بحرین شد/ پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً وارد درگیری اعراب و ایران شود
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۲۷ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۵ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۷ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۲ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۰ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
tabnak.ir/005qUw
tabnak.ir/005qUw