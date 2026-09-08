En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ایران شروط خود را به آمریکا اعلام کرد

بنا بر اعلام راشاتودی، جمهوری اسلامی ایران در واکنش به پیشنهادهای تازه‌ای که اخیراً از سوی واشنگتن دریافت کرده، شروط خود را از طریق میانجی‌ها به ایالات متحده ابلاغ نموده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۴۴
| |
2676 بازدید
|
۲
ترامپ و ویتکاف

به گزارش تابناک؛ طبق گزارش راشاتودی، ایران پس از دریافت پیشنهادهای جدید واشنگتن، مواضع و شروط خود را از کانال میانجی‌گری به طرف آمریکایی منتقل کرده است.

راشاتودی مدعی شد، این منبع گفت: «به‌رغم نقض‌های مکرر واشنگتن، تبادلات از طریق میانجی‌ها ادامه دارد. ایران پس از آنکه واشنگتن اخیراً پیشنهاد‌های جدیدی را به تهران ارسال کرد، شروط خود را از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل کرده است.»

به روایت راشاتودی، این تماس‌ها در بحبوحه تلاش‌های منطقه‌ای جدید برای احیای دیپلماسی پس از تشدید تنش‌های هفته گذشته بین ایالات متحده و ایران صورت می‌گیرد.

«یک منبع سیاسی در تهران» به این رسانه گفت: «پس از توقف مذاکرات ناشی از نقض تعهدات ایالات متحده و شکست‌های مکرر آن در اقدامات نظامی، ایالات متحده اخیراً پیشنهاد‌هایی را از طریق میانجی‌ها به تهران منتقل کرده است.»

روز گذشته، سخنگوی وزارت خارجه قطر ماجد الانصاری، گفت که دوحه چند ایده را مطرح کرده و در حال بررسی سناریو‌های مختلف با هدف رسیدگی به نگرانی‌های هر دو طرف است.

منبع استنادی راشاتودی گفت: «با توجه به نقض‌های مکرر» واشنگتن و «نوسانات مداوم در مواضع خود»، تهران با انتقال شرایط خود به میانجی‌ها پاسخ داد.

این منبع توضیحی درباره پیشنهادات آمریکا یا شروط ایران نداد، اما گفت که میانجی‌ها «به گفت‌و‌گو با هر دو طرف ادامه می‌دهند.»

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا میانجی‌گری شروط ایران
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی ترامپ با نخست وزیر انگلیس درباره تنگه هرمز
بیانیه هشدارآمیز نمایندگی ایران در شورای حکام آژانس
محسن رضایی: آمریکا تنها یک انتخاب دارد
پرونده ایران در شورای امنیت با سد چین و روسیه روبه‌رو می‌شود؟ / غرب با فشار بیشتر، ایران را به سمت شرق سوق می‌دهد
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
شروط جدی ایران برای پایان جنگ
پیش بینی 20 سال پیش کیسینجر درباره محاصره ایران! + زیرنویس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
16
پاسخ
خدایا کمک کن🤲🤲🤲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
3
پاسخ
هر وقت مذاکره شروع شده بعدش حمله شدید کردن، خدا بخیر کنه.
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
تمامی عوامل حاضر در این ویدیو بازداشت شدند
سریع القلم: آمریکا احتمالاً از این تاریخ به ایران حمله می‌کند!
تصاویر مجری زنی که محکوم به اعدام شد
تصاویر تازه حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
تصاویر تصادف مرگبار تریلی با یازده کشته!
5 ویدیو از لحظات سقوط جنگنده اف 4
تصاویر تازه از لحظات انهدام نفتکش‌های متخلف توسط سپاه
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
تصاویر حمله به تاسیسات اتمی ایران در سیلو!
تصاویر هدف قرار دادن سه نفتکش توسط سپاه
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
تصاویر ملوانان آبراهام لینکلن در فاحشه‌خانه‌های تایلند
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۶ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۲۳ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۵ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۲ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۷ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۴۷ Comment)
tabnak.ir/005qUu
tabnak.ir/005qUu