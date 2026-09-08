ایران شروط خود را به آمریکا اعلام کرد
به گزارش تابناک؛ طبق گزارش راشاتودی، ایران پس از دریافت پیشنهادهای جدید واشنگتن، مواضع و شروط خود را از کانال میانجیگری به طرف آمریکایی منتقل کرده است.
راشاتودی مدعی شد، این منبع گفت: «بهرغم نقضهای مکرر واشنگتن، تبادلات از طریق میانجیها ادامه دارد. ایران پس از آنکه واشنگتن اخیراً پیشنهادهای جدیدی را به تهران ارسال کرد، شروط خود را از طریق میانجیها به آمریکا منتقل کرده است.»
به روایت راشاتودی، این تماسها در بحبوحه تلاشهای منطقهای جدید برای احیای دیپلماسی پس از تشدید تنشهای هفته گذشته بین ایالات متحده و ایران صورت میگیرد.
«یک منبع سیاسی در تهران» به این رسانه گفت: «پس از توقف مذاکرات ناشی از نقض تعهدات ایالات متحده و شکستهای مکرر آن در اقدامات نظامی، ایالات متحده اخیراً پیشنهادهایی را از طریق میانجیها به تهران منتقل کرده است.»
روز گذشته، سخنگوی وزارت خارجه قطر ماجد الانصاری، گفت که دوحه چند ایده را مطرح کرده و در حال بررسی سناریوهای مختلف با هدف رسیدگی به نگرانیهای هر دو طرف است.
منبع استنادی راشاتودی گفت: «با توجه به نقضهای مکرر» واشنگتن و «نوسانات مداوم در مواضع خود»، تهران با انتقال شرایط خود به میانجیها پاسخ داد.
این منبع توضیحی درباره پیشنهادات آمریکا یا شروط ایران نداد، اما گفت که میانجیها «به گفتوگو با هر دو طرف ادامه میدهند.»
منبع: فارس