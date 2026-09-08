کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

پاسخ وزیر ارتباطات به سوال نماینده تبریز درباره عدم آنتن‌دهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روز افزون بسته‌های اینترنتی قانع‌کننده نبود. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر ارتباطات کارت زرد دادند.

به گزارش تابناک؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجازی امروز (سه شنبه ۱۷ شهریور)، سوال علی جعفری آذر نماینده تبریز از سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات را بررسی کردند.

سوال نماینده تبریز از وزیر ارتباطات درباره علت عدم آنتن دهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روز افزون بسته‌های اینترنتی بود.

در نهایت پس از استماع توضیحات وزیر، نماینده سوال کننده قانع نشد و سوال را به رأی گذاشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ۹۷ رای موافق، ۱۱۲ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر، از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وزیر ارتباطات کارت زرد دادند.

منبع: ایسنا