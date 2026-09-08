حضور قالیباف در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری، ضمن زیارت و اقامه نماز، با حضور بر مزار شهدا به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه ۱۶ شهریورماه با حضور در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام در شهرری، ضمن زیارت این مضجع شریف و اقامه نماز، با تعدادی از زائران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی همچنین با حضور بر سر مزار سرلشکر شهید حسین سلامی، شهید حسین امیرعبداللهیان، شهید علیرضا بیات، شهید محمدمهدی طهرانچی و سایر شهدای گرانقدر آرمیده در این آستان مقدس، با قرائت فاتحه به مقام رفیع این شهیدان والامقام ادای احترام کرد.

منبع: میزان