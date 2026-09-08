حضور قالیباف در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)
رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری، ضمن زیارت و اقامه نماز، با حضور بر مزار شهدا به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۲۸| |
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به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه ۱۶ شهریورماه با حضور در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیهالسلام در شهرری، ضمن زیارت این مضجع شریف و اقامه نماز، با تعدادی از زائران دیدار و گفتوگو کرد.
وی همچنین با حضور بر سر مزار سرلشکر شهید حسین سلامی، شهید حسین امیرعبداللهیان، شهید علیرضا بیات، شهید محمدمهدی طهرانچی و سایر شهدای گرانقدر آرمیده در این آستان مقدس، با قرائت فاتحه به مقام رفیع این شهیدان والامقام ادای احترام کرد.
منبع: میزان
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