سیگنال تهران به دشمن: خلیج فارس ناامن میشود!
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی اعلام کرد: جنگ اقتصادی با ایجاد منطقۀ ممنوعۀ دریایی در سراسر خلیج فارس تا محدودۀ محاصره پاسخ داده خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۲۰| |
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بهگزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در صفحه پیام رسان اکس خود نوشت: واشنگتن از موشکهای جدید ایران هشدار واضحی دریافت کرده است.
جنگ اقتصادی با ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره پاسخ داده خواهد شد.
موضع عملیاتی علیه کشتیها و پایگاههای نظامی ایالات متحده، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.
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