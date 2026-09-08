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سیگنال تهران به دشمن: خلیج فارس ناامن می‌شود!

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی اعلام کرد: جنگ اقتصادی با ایجاد منطقۀ ممنوعۀ دریایی در سراسر خلیج فارس تا محدودۀ محاصره پاسخ داده خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۲۰
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1438 بازدید
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محسن رضایی

به‌گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پستی در صفحه پیام رسان اکس خود نوشت: واشنگتن از موشک‌های جدید ایران هشدار واضحی دریافت کرده است.

جنگ اقتصادی با ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره پاسخ داده خواهد شد.
موضع عملیاتی علیه کشتی‌ها و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.
 

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محسن رضایی جنگ اقتصادی دبیر شورای عالی امنیت ملی موشک ایران خلیج فارس محاصره دریایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
0
پاسخ
درستش همینه
دمتون گرم
انشاالله به لطف و یاری خدا پیروز خواهیم شد
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