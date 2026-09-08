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کد خبر:۱۳۹۳۴۱۳
کد خبر:۱۳۹۳۴۱۳
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نبض خبر

پیش بینی 20 سال پیش کیسینجر درباره محاصره ایران! + زیرنویس

هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی و وزیرامورخارجه آمریکا در دولت‌های ریچارد نیکسون و جرالد فورد و از نظریه پردازان کلیدی سیاست خارجی آمریکا قریب بیست سال پیش و در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش (ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در ایران) در گفت و گویی تاکید کرده بود که آمریکا در نهایت برای واداشتن ایران به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش دست به محاصره ایران خواهد زد! این مواضع کیسینجر که نشان می‌دهد برخلاف تصور چنین اقداماتی دفعتی نیست و یک روند در آمریکا در جریان است را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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