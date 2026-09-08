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عرضه بنزین به قیمت ۱۰ هزار تومان آغاز شد

از راس ساعت ۰۰:۰۰ بامداد ۱۷ شهریور، نرخ سوخت سهمیه جایگاه‌ها از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۰۸
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بنزین

به گزارش تابناک، از لحظاتی پیش نرخ سوخت سوم بنزین موسوم به نرخ جایگاه از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.

اعلام تغییر نرخ سوخت جایگاه شب گذشته توسط سخنگوی دولت اعلام شد و بلافاصله پس از آن معاون وزیر نفت، مدیرعامل شرکت پخش، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت و ساسر مسئولان مرتبط در ۲۴ ساعت گذشته به توضیح تصمیمات دولت پرداختند.

بر پایه تصمیم دولت نرخ ۱۵۰۰ تومانی سهمیه اول و ۳۰۰۰ تومانی سهمیه دوم تغییر نکرده است، پیش‌بینی می‌شود این اقدام از افزایش مصرف بنزین برای ماه‌های پیش‌رو جلوگیری کند.

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بنزین افزایش قیمت بنزین ۱۰ هزار تومانی سهمیه بنزین کارت سوخت
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