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جدول لیگ برتر پس از برد پرسپولیس

تیم تراکتور در پایان هفته ششم لیگ برتر صدرنشین باقی ماند و پرسپولیس با پیروزی مقابل ذوب آهن به یک قدمی این تیم رسید.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۰۲
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پرسپولیس

به گزارش تابناک، در سومین روز از هفته ششم لیگ برتر ۴ دیدار برگزار شد که در مهم‌ترین بازی پرسپولیس با نتیجه ۲-۰ ذوب آهن را شکست داد تا با کسب ۱۳ امتیاز از استقلال سبقت گرفته و به رتبه دوم برسد و همچنین نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده تراکتور صدرنشین باشد. ذوب آهن با این شکست ۶ امتیازی ماند و در رده سیزدهم قرار گرفت.

ملوان در خانه مس شهربابک با نتیجه ۱-۲ به برتری رسید تا شاگردان مازیار زارع با این پیروزی ۷ امتیازی شده و در رتبه ششم قرار بگیرند. مس شهر بابک با این شکست ۴ امتیازی ماند و در رده شانزدهم ایستاد.

نساجی در خانه با نتیجه ۱-۰ از سد خیبر گذشت تا تیم مجتبی حسینی با این پیروزی ۷ امتیازی شده و در رتبه دهم قرار بگیرد. خیبر با این شکست ۶ امتیازی ماند و در رده شانزدهم ایستاد.

در بازی مهم دیگر این هفته فولاد در مقابل فجرسپاسی با نتیجه ۱-۰ به برتری رسید تا شاگردان حمید مطهری با این پیروزی ۹ امتیازی شده و در رتبه ششم قرار بگیرند. خیبر با این شکست ۶ امتیازی ماند و در رده دوازدهم ایستاد.

نتایج کامل هفته ششم لیگ برتر به شرح زیر است:

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