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سرمربی ذوب آهن استعفا کرد: لمپن نیستم!

سرمربی ذوب آهن، گفت: من باید خیلی لمپن باشم و بگویم می‌ایستم تا اخراجم کنند. تحمل هواداران و مدیران کم شده و از امشب دیگر برای ذوب آن کار نمی‌کنم.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۹۹
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عبدالله ویسی

به گزارش تابناک، عبدالله ویسی در نشست خبری پس از شکست ۲ بر صفر ذوب آهن اصفهان برابر پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه شهر قدس، گفت: بازی تقریبا زیبا و جذابی بود و سعم پرسپولیس بیشتر بود. به بچه ها گفته بودم تک موقعیت‌ها را گل کنید و بعد دفاع کنید. کافی است مقابل پرسپولیس اشتباه کنید و تنبیه شوید و همین اتفاق هم افتاد. به پرسپولیس بابت این برد تبریک می گویم و بازی زیبایی به نمایش گذاشتند.

سرمربی ذوب آهن، درباره درخواست کناره گیری‌اش از هدایت ذوب آهن گفت: برای مربیان دیگر هم این اتفاق می‌افتد برای من هم می‌افتد. رقیبان ما تیم‌های وسط جدول هستند و آن‌ها هم مثل ما هستند و با یک برد بالا و پایین می‌شوند. من دست باشگاه را باز می‌گذارم و خودم دیگر سر تمرین نمی‌روم حتی اگر این شعارها خط داده شده باشد. من باید خیلی لمپن باشم و بگویم می‌ایستم تا اخراجم کنند. تحمل هواداران و مدیران کم شده و از امشب دیگر برای ذوب آن کار نمی‌کنم.

وی درباره اینکه چرا این تصمیم احساسی را گرفته است، گفت: وقتی فلسفه داشته باشی اما روانت خوب نباشد نمی‌توانی کار کنی. این اتفاقات باید کمکت کنند. وقتی هوادار فلسفه من را نداند باید بروی. من در فوتبال تن به هر چیزی نمی‌دهم. غمگینم و اعصابم به هم ریخته است. من با پیکان بودم در آزادی ۶ تا از پرسپولیس خوردیم اما جلالی گفت باید بمانی و به فلسفه‌ات را ادامه بدهی. ذوب آهن دوست داشتنی است اما وقتی تمرکز نداشته باشم نمی‌توانم ادامه بدهم. وقتی تماشاگر به من بیاید و فحش بدهد، نمی شود کار کرد. مسخره است که در هفته ششم می‌خواهند یک مربی برود. مطمئنا می‌روم و دیگر نمی‌مانم.

ویسی ادامه داد: یک مربی باید روانش سالم باشد تا بتواند کار کند. اگر هوادار بگوید اشکالی ندارد، تیم را جمع کن جانم را هم می‌دهم اما وقتی انرژی منفی بدهند من نمی‌توانم کار کنم. خیلی از مربیان فحش خوردند اما به کار ادامه دادند تا پولشان را بگیرند اما من آدم اینکار نیستم.

سرمربی ذوب آهن درباره بی‌اخلاقی خداداد عزیزی گفت: من گفتم بی اخلاقی درست نیست. بی‌حرمتی اصلا معنا ندارد. در دنیا فحش نمی‌دهند. وقتی فحش ناموس می‌دهی آیا تنت نمی‌لزرد؟ باید فرهنگ ایرانی را رعایت کنیم و به خانواده‌ها احترام بگذاریم.

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عبدالله ویسی ذوب آهن سرمربی استعفا شکست پرسپولیس
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