برتری فولاد بر فجر سپاسی در دقیقه ۹۲
به گزارش تابناک، تیمهای فولاد خوزستان و فجر سپاسی شیراز در هفته ششم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۲۰ امروز دوشنبه ۱۶ شهریور در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر فولاد خوزستان به پایان رسید.
نیمه نخست این مسابقه سرد و کمموقعیت دنبال شد و دو تیم نتوانستند موقعیتهای جدی و خطرناکی روی دروازه یکدیگر ایجاد کنند تا بازی بدون گل به پایان برسد.
در نیمه دوم، شرایط کمی متفاوت شد و دو تیم موقعیتهای نصفهونیمهای برای گلزنی داشتند، اما تلاش بازیکنان برای تغییر نتیجه ثمری نداشت.
در حالی که بازی در آستانه پایان با تساوی بدون گل قرار داشت، فولاد خوزستان در دقیقه ۹۰+۲ به گل رسید. رامین رضاییان با پاس خود احسان محروقی را صاحب موقعیت کرد و مهاجم فولاد با ضربه بغل پا توپ را وارد دروازه فجر سپاسی کرد.
این گل برای بررسی صحنه به VAR رفت و پس از بازبینی تصاویر، گل فولاد خوزستان مورد تأیید قرار گرفت.
در نهایت فولاد خوزستان با گل دیرهنگام احسان محروقی موفق شد فجر سپاسی شیراز را یک بر صفر شکست دهد و سه امتیاز این دیدار خانگی را به دست آورد.