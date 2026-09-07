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گزارش عراقچی به مجلس درباره مذاکرات با عمان

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جلسه این کمیسیون با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۹۴
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عراقچی

به گزارش تابناک، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزئیات نشست امروز (دوشنبه ۱۶ شهریورماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان مهمان امروز اعضای کمیسیون بود و در خصوص موضوعات مهمی از جمله تحولات جاری کشور، منطقه، اقدامات انجام شده در خصوص تفاهم نامه و تعاملات ایران و عمان به ویژه تنگه هرمز مطالبی مطرح شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مطالبه مطروحه می تواند مبنای ارزشمندی برای نمایندگان باشد که در حال بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز هستند. در این میان باید با تکیه بر موضوعات مهم و محوری، به فهم و اقدام مشترک دست یابیم لذا چنین جلساتی می تواند موجب تحقق این مهم و هم افزایی و تعامل مشترک در مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری و در دولت برای اجرای قوانین باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه طی سالیان گذشته نشست های مختلف و فراوانی با وزارت امور خارجه برگزار شده و آقای عراقچی تعامل مؤثری با کمیسیون داشته است، افزود: امروز نیز نمایندگان قوه مقننه سوالاتی از وزیر امور خارجه داشتند که مطرح شد و بر این اساس تعدادی از نمایندگان قانع شدند و برخی نیز خواستار فرصت به منظور بررسی بیشتر شدند لذا امیدواریم نتایج حاصله، موجب دستیابی به اهداف کلان و تحقق منافع ملی در این مطقع حساس شود.

عراقچی: شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز تشریح شد

در این میان سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص حضور خود در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتباط خوبی میان وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه وجود دارد، گفت: امروز گزارش خوبی در خصوص آخرین تحولات اعم از توافق با عمان در رابطه با تنگه هرمز، مذاکرات و اقدامات میانجی ها، شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، اجلاس اخیر سران سازمان همکاری شانگهای و اجلاس آتی سران بریکس، ارتباط با همسایگان، روابط دوجانبه و پروژه های مشترک و دیپلماسی اقتصادی به نمایندگان ارائه شد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: با توجه به اشرافی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه خود نسبت به ظرفیت های اقتصادی و تعامل با کشورهای همسایه دارند، نکات خوبی مطرح شد.

عراقچی با اشاره به جزئیات دیگر نشست امروز، تصریح کرد: در رابطه با کنوانسیون خزر که لایحه آن نیز اخیرا به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، سوالاتی وجود داشت که توضیحاتی در این رابطه ارائه شد.

وی بیان کرد: همچنین نمایندگان طی مدت اخیر سوالاتی را ثبت کرده بودند که به خاطر شرایط پاسخگویی به آنها به تعویق افتاده بود؛ هرچند امروز نشست در جو کاملا آرامی برگزار و سوالات مطرح و پاسخ ها نیز ارائه شد.

وزیر امور خارجه در پایان با اشاره به بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز در قوه مقننه و نظر قوه مجریه نسبت به این طرح، خاطرنشان کرد: دیدگاه دولت به صورت اصولی همراهی با مجلس شورای اسلامی در تصمیم سازی ها و تصویب قوانین مبتنی بر روندهای قانونی و ارائه نظرات فنی و کارشناسی است؛ طبیعتا وقتی قانونی تصویب می شود، اجرای آن نیز از سوی دولت در دستورکار قرار می گیرد؛ در این میان باید یادآور شد بحث مدیریت آینده تنگه هرمز و موضوعات راهبردی مرتبط، یکی از بحث های جدی در قوه مقننه است و کارشناسان وزارت امور خارجه در کنار کارشناسان دیگر دستگاه ها در جلسات شرکت می کنند لذا امیدواریم نتیجه این اقدامات منجر به تامین منافع ایران در تنگه حیاتی هرمز شود.

 

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مجلس کمیسیون امنیت ملی عباس عراقچی عمان تنگه هرمز
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