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کلاهبرداری ۳۵ میلیارد ریالی دو کلاهبردار حرفه‌ای

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از دستگیری ۲ کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و تحت پوشش خرید و فروش تلفن همراه و قطعات خودرو، ۳۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۷۴
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دستگیری

به گزارش تابناک، سرهنگ افشار شاهمرادی، فرمانده انتظامی شهرستان چرداول واقع در استان ایلام اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره شکایت از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری توسط افرادی سودجو، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، تحقیقات گسترده میدانی و بررسی دقیق مستندات و مدارک موجود، موفق شدند هویت دو متهم را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول ادامه داد: مأموران در ادامه تحقیقات، مخفیگاه متهمان را در یکی از محلات شهرستان شناسایی کردند.

شاهمرادی تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه هر دو متهم را دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات تخصصی پلیس و پس از مواجهه با مستندات و مدارک موجود، به کلاهبرداری از شهروندان به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی چرداول افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متهمان با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و تحت پوشش فعالیت در زمینه خرید و فروش تلفن همراه و قطعات خودرو، اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.

شاهمرادی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان با توصیه به شهروندان برای افزایش هوشیاری در انجام معاملات و مراودات مالی، اظهار کرد: شهروندان پیش از انجام هرگونه معامله، از صحت ادعاهای طرف مقابل، اصالت مدارک و اعتبار افراد اطمینان حاصل کنند و از انجام معاملات و پرداخت وجه بدون بررسی‌های لازم خودداری کنند.

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