پرونده ایران در شورای امنیت با سد چین و روسیه روبهرو میشود؟ / غرب با فشار بیشتر، ایران را به سمت شرق سوق میدهد
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تلاش آمریکا و تروئیکای اروپا و احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت اظهار کرد: اگر چنین اقدامی دنبال شود، با توجه به مواضع چین و روسیه، احتمال استفاده آنها از حق وتو وجود دارد.
آمریکا و اروپا ایران را به سوی شرق هل می دهند
وی افزود: اشتباه آمریکا، اروپا و ناتو این است که تصور میکنند افزایش فشار میتواند ایران را به سمت پذیرش خواستههای آنها سوق دهد، در حالی که همین فشارها عملاً ایران را به سمت شرق میبرد و زمینه همکاری بیشتر تهران با چین و روسیه را فراهم میکند.
ایران بعد از مکانیسم ماشه نقش آفرینی اروپایی ها را کاهش داد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فعال شدن سازوکار اسنپبک گفت: اروپاییها تصور کردند با فعال کردن اسنپبک میتوانند امتیاز بیشتری از ایران بگیرند و به نوعی چراغ سبز به آمریکا نشان دادند، اما ایران صراحتاً اعلام کرد که در صورت فعال شدن اسنپبک، نقش کشورهای اروپایی در مذاکرات کاهش خواهد یافت.
به گفته این نماینده مجلس، اکنون نیز تلاش برای بردن پرونده ایران به شورای امنیت میتواند فشار مضاعف دیگری ایجاد کند.
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت احتمال خروج ایران از ان پی تی را افزایش خواهد داد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آمریکاییها تلاش میکنند پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند و موضوع را به گونهای مطرح کنند که ایران در مسیر انحراف به سمت سلاح هستهای قرار گرفته است. چنین اقداماتی میتواند ایران را به سمت گزینههای متفاوت سوق دهد و حتی بحثهایی مانند بازنگری در ادامه حضور در انپیتی را مطرح کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، نتیجه میتواند افزایش تنش و درگیری میان ایران و آمریکا باشد؛ درگیریای که به گفته وی، هماکنون نیز وجود دارد.
چرا چین و روسیه ممکن است قطعنامه ضد ایرانی را وتو کنند؟
بخشایش اردستانی درباره اینکه آیا چین و روسیه صرفاً به دلیل نزدیکی به ایران از حق وتوی خود استفاده خواهند کرد با به نوعی به دنبال عدم شکل گیری نظم آمریکایی در منطقه هستند، گفت: هر دو موضوع میتواند درست باشد. چین و روسیه از یک سو ایران را در حوزه شرق و در ائتلاف خود میبینند و از سوی دیگر نمیخواهند ایران به طور کامل به سمت غرب برود و جمهوری اسلامی تضعیف شود؛ چرا که هر اندازه آمریکا درگیر ایران باشد، بخشی از تمرکز و توان این کشور در سایر مناطق، از جمله جنگ اوکراین و رقابت با چین و تایوان، تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی افزود: اگر ایران در خط مقدم مقابله با غرب باقی بماند، طبیعتاً برای چین و روسیه نیز اهمیت خواهد داشت؛ چرا که در چنین شرایطی بخشی از توجه و ظرفیت آمریکا در خاورمیانه درگیر میشود. بنابراین استفاده احتمالی چین و روسیه از حق وتو را باید از دو زاویه دید؛ یکی منافع آنها در قبال ایران و دیگری تلاش برای جلوگیری از شکلگیری یک نظم کاملاً آمریکایی در منطقه.
ایران مذاکره را کنار نگذاشته است
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: با وجود همه فشارهایی که آمریکا و اروپا به ایران وارد کردهاند، در داخل کشور همچنان دیدگاهی وجود دارد که بر مذاکره و تلاش برای حل مسائل از طریق گفتوگو تأکید میکند.
به گفته وی، هرچه آمریکا و اروپا فشار بیشتری وارد کنند، باز هم بخشی از جریان سیاسی در ایران تلاش کردهاند راه مذاکره و صلح را باز نگه دارند و این نشان میدهد ایران مذاکره را به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود کنار نگذاشته است.