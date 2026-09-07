پس از پنج ماه توقف، سامانه ثبت سفارش تلفن همراه فعالیت خود را از سر گرفت و درهایش را به روی واردکنندگان گوشی تلفن همراه باز کرد.

پایان توقف ۵ ماهه واردات موبایل

به گزارش تابناک، بازرگانان برای ثبت سفارش واردات تلفن همراه باید از محل ارز «خود» یا «دیگران» اقدام کنند. سقف مجاز اولیه نیز یک‌هشتم میانگین عملکرد وارداتی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده است.

بازرگان با میانگین واردات سالانه ۸ میلیون دلار در این دو سال، فعلاً می‌تواند یک میلیون دلار سفارش ثبت کند.

ثبت سفارش واردات تلفن همراه از ابتدای امسال متوقف بود. در ۵ ماه ابتدای امسال یک میلیون تلفن همراه به کشور وارد شد اما در مدت مشابه سال قبل بیش از سه میلیون گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود.

با تصمیم جدید وزارت صمت در مورد واردات گوشی تلفن همراه، امکان ورود مجدد این کالا به کشور فراهم شده است.

منبع: فارس