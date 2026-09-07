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یمن کامیون تجهیزات نظامی عربستان را هدف گرفت

مرکز اطلاع‌رسانی نظامی ارتش یمن تصاویری از لحظه هدف قرار گرفتن کامیون‌های حامل تجهیزات نظامی در اردوگاه الودیعه (واقع در مرز یمن و عربستان) را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۴۶
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انفجار

به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاع‌رسانی نظامی ارتش یمن تصاویری از لحظه هدف قرار گرفتن کامیون‌های حامل تجهیزات نظامی در اردوگاه الودیعه (واقع در مرز یمن و عربستان) را منتشر کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی نظامی تأکید کرد نیرو‌های مسلح یمن به کامیون‌های حامل تجهیزات نظامی در منطقه مرزی الودیعه واقع در جنوب عربستان حمله موشکی کردند.

بر اساس این گزارش، این کامیون‌ها حامل تجهیزات نظامی بودند که از خاک عربستان سعودی وارد شده و توسط نیرو‌های مسلح یمن با موشک‌های بالستیک ساخت داخل هدف قرار گرفتند.

منبع: ایسنا

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یمن تجهیزات نظامی نیروهای مسلح یمن عربستان سعودی
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