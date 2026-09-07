در صورت اتمام سهمیه کارت سوخت شخصی و کارت جایگاه، سوخت‌گیری افراد پس از احراز هویت و متناسب با سیاست مصرفی تعیین‌شده، امکان‌پذیر خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ اوایل سال جاری از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شد قرار است تراکنش‌هایی که از کارت اضطراری انجام می‌شود را شناسه‌دار شود. در همان زمان گفته شد طبق تصمیم‌گیری‌ها مقرر شده این طرح در تهران و در دو جایگاه سوخت به صورت پایلوت اجرایی شود.

هدف از اجرای این طرح این است که با اجرایی شدن آن، کارت اضطراری سوخت قابل ردیابی و مشخص می‌شود اگر شخصی به جایگاه مراجعه و از کارت اضطراری استفاده کرد چه کسی و با چه مشخصاتی بوده است.

در همین راستا با اعلام اصلاح نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان پرسش‌هایی درباره محدودیت کارت سوخت جایگاه‌ها در مسیر و چالش‌های احتمالی آن برای شهروندان، ایجاد شده است.

برای حل و فصل این چالش که یک چالش سنواتی است، طرحی تحت عنوان شناسه‌دار کردن کارت آزاد جایگاه پیاده‌سازی شده است. با شناسه‌دار شدن کارت آزاد جایگاه، اختیار کارت از جایگاه‌دار گرفته می‌شود و به‌خود مردم داده می‌شود. شناسه‌دار کردن کارت آزاد جایگاه، اختیار کارت را از جایگاه‌دار می‌گیرد و به خود مردم می‌دهد. به این معنا که دیگر محدودیتی روی کارت آزاد جایگاه اعمال نمی‌شود، بلکه هر فردی که به جایگاه مراجعه می‌کند، ابتدا احراز هویت می‌شود و سپس متناسب با سیاستی که برای مصرف او اعمال شده، امکان سوخت‌گیری خواهد داشت.

طبق گفته محمد صادق عظیمی فرد - معاون وزیر نفت - اکنون در یکی دو جایگاه تهران این طرح را به صورت آزمایشی در حال اجرا داریم تا آن را به کل کشور تسری دهیم. هر فردی که به جایگاه مراجعه می‌کند، ابتدا احراز هویت می‌شود و متناسب با سیاست مصرفی که برای او اعمال شده، سوخت‌گیری انجام می‌دهد.

به گفته وی ممکن است در آینده بگوییم اگر کسی بیشتر خواست مصرف کند و وارد پلکان‌های بالاتر مصرف قیمتی شد، برای سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه احراز هویت شود. برای این کار از کارت بانکی استفاده می‌شود و از طریق سامانه مانا، بدون اینکه مخاطب متوجه شود، استعلام گرفته می‌شود.

در این طرح اطلاعات کارت بانکی ارسال می‌شود و سامانه مانا کد ملی را به سوئیچ سهمیه ارسال می‌کند. در آنجا مشخص است که فردی که به جایگاه مراجعه کرده، تا آن زمان چقدر سوخت‌گیری کرده و چقدر می‌خواهد سوخت‌گیری کند و سپس می‌تواند بدون محدودیت سوخت‌گیری خود را انجام دهد؛ البته متناسب با سیاست مصرفی که برای او اعمال شده است. براساس اعلام مسئولان این طرح احتمالا از ابتدای مهر ماه در برخی مناطق دیگر نیز اجرای آزمایشی آغاز و در پایان مهر ماه در کل کشور اجرایی شود.

منیع: ایسنا