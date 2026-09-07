حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی با حضور در منزل حجت‌الاسلام والمسلمین سید هادی خامنه‌ای، با وی دیدار و رایزنی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی با حضور در منزل حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه‌ای با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تابناک، در این دیدار که خانواده مهدی کروبی نیز حضور داشتند، پیرامون مسائل روز و تحولات داخلی و خارجی گفت‌و‌گو‌هایی انجام شد.

مهدی کروبی در این دیدار با یادآوری مجاهدت‌های مردم ایران برای تحقق آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت‌شان، شرایط امروز کشور در همه حوزه‌ها را اسفبار خواند.

کروبی در ادامه به انتقاد از سیاست‌های حاکم بر کشور پرداخت و از بر هم خوردن تفاهم نامه اسلام آباد ابراز تأسف کرد.

سید هادی خامنه‌ای نیز در این دیدار ضمن تشکر و آرزوی سلامتی و عزت روزافزون برای کروبی، از رفع حصر وی ابراز خوشحالی کرد و گفت: عدم دسترسی علاقمندان و مردم در سال‌های طولانی حصر و محرومیت نظام از تجربه و نگاه شما در این سال‌ها موجب خسران است. امیدواریم این روند پایان بپذیرد و هرچه زودتر شاهد رفع حصر مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد هم باشیم که هر دو از سرمایه‌های جامعه هستند و غیبت آنها از حضور موثر اجتماعی به ضرر مردم و نظام بوده است.

سید هادی خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم و مشکلات اقتصادی که فشار زیادی بر آحاد جامعه وارد کرده است، گفت: مردم مهمترین پشتوانه نظام هستند که در مقاطع مختلف از جمله دو جنگ اخیر امتحان خود را پس داده‌اند. پس اکنون شایسته نیست که با شدیدترین فشار اقتصادی و انواع کمبود‌ها مواجه باشند.

این روحانی اصلاح طلب با اشاره به اهمیت حفظ انسجام داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود با هر سلیقه و گرایشی، گفت‌و‌گو و تعامل حول منافع ملی برای عبور از بحران‌های داخلی و بین‌المللی را در این مقطع ضروری دانست.

در پایان این دیدار مهدی کروبی و سید هادی خامنه‌ای ضمن یادآوری خدمات ارزشمند مهندس موسوی در دوران جنگ خواستار پایان حصر غیر قانونی ایشان و همسرش خانم دکتر رهنورد شدند.

منبع: جماران