En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

سیدهادی خامنه‌ای: امیدوارم حصر میرحسین رفع شود

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی با حضور در منزل حجت‌الاسلام والمسلمین سید هادی خامنه‌ای، با وی دیدار و رایزنی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۳۲
| |
1206 بازدید
کروبی و سیدهادی خامنه ای

حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی با حضور در منزل حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه‌ای با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تابناک، در این دیدار که خانواده مهدی کروبی نیز حضور داشتند، پیرامون مسائل روز و تحولات داخلی و خارجی گفت‌و‌گو‌هایی انجام شد.

مهدی کروبی در این دیدار با یادآوری مجاهدت‌های مردم ایران برای تحقق آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت‌شان، شرایط امروز کشور در همه حوزه‌ها را اسفبار خواند.

کروبی در ادامه به انتقاد از سیاست‌های حاکم بر کشور پرداخت و از بر هم خوردن تفاهم نامه اسلام آباد ابراز تأسف کرد.

سید هادی خامنه‌ای نیز در این دیدار ضمن تشکر و آرزوی سلامتی و عزت روزافزون برای کروبی، از رفع حصر وی ابراز خوشحالی کرد و گفت: عدم دسترسی علاقمندان و مردم در سال‌های طولانی حصر و محرومیت نظام از تجربه و نگاه شما در این سال‌ها موجب خسران است. امیدواریم این روند پایان بپذیرد و هرچه زودتر شاهد رفع حصر مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد هم باشیم که هر دو از سرمایه‌های جامعه هستند و غیبت آنها از حضور موثر اجتماعی به ضرر مردم و نظام بوده است.

سید هادی خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم و مشکلات اقتصادی که فشار زیادی بر آحاد جامعه وارد کرده است، گفت: مردم مهمترین پشتوانه نظام هستند که در مقاطع مختلف از جمله دو جنگ اخیر امتحان خود را پس داده‌اند. پس اکنون شایسته نیست که با شدیدترین فشار اقتصادی و انواع کمبود‌ها مواجه باشند.

این روحانی اصلاح طلب با اشاره به اهمیت حفظ انسجام داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود با هر سلیقه و گرایشی، گفت‌و‌گو و تعامل حول منافع ملی برای عبور از بحران‌های داخلی و بین‌المللی را در این مقطع ضروری دانست.

در پایان این دیدار مهدی کروبی و سید هادی خامنه‌ای ضمن یادآوری خدمات ارزشمند مهندس موسوی در دوران جنگ خواستار پایان حصر غیر قانونی ایشان و همسرش خانم دکتر رهنورد شدند.

منبع: جماران

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی کروبی سیدهادی خامنه ای انسجام داخلی رفع حصر میرحسین موسوی زهرا رهنورد
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد چه خبر؟
سیاسی‌ها در چشم رفیقدوست: میرحسین فریب تاج‌زاده را خورد/ظریف سیاستمداری کارکشته و متدین است
پزشکیان از اتهامات علیه تیم مذاکره‌کننده گفت
آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود
دیدار خاتمی با سیدهادی خامنه‌ای
حضور مهدی کروبی در حرم امام خمینی (ره)
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
5 ویدیو از حمله موشکی تازه ایران
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
قدرت‌نمایی کوه 208 سانتی ایرانی را ببینید؛ قهرمان جهان شد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
حملات ایران از امارات متوجه کویت و بحرین شد/ پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً وارد درگیری اعراب و ایران شود
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۱ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۰۲ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۰ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۹ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۳ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۹ Comment)
tabnak.ir/005qT6
tabnak.ir/005qT6