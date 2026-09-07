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پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان متوقف شد

پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی که از ۹ شهریور آغاز شده بود، متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۲۸
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تامین اجتماعی

به گزارش تابناک؛علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تهران اعلام کرد که پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تنها تا حرف پنجم حروف الفبا بیشتر نرفته است.

این یعنی تأمین اجتماعی تنها توانسته معوقات حدود ۶ درصد از بازنشستگان را پرداخت کند.

تأمین اجتماعی شهریورماه امسال برای پرداخت معوقات فروردین ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته از یکی از بانک‌ها ۴۱ همت وام در قالب اوراق استقراض کرد تا بدهی خود را به بازنشستگان پرداخت کند.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریبا ۹۰ درصد از این اوراق خریداری شده به فروش نرسیده است تا دیگر پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان متوقف شود.

با توقف فروش این اوراق، پرداخت طلب حدود ۴ میلیون بازنشسته از تأمین اجتماعی بلاتکلیف مانده است.

منبع: فارس

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پرداخت معوقات بازنشستگان فروردین اوراق تامین اجتماعی
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