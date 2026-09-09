ظاهر حرفه‌ای، لباس رسمی، روپوش آزمایشگاه یا حتی یک ایمیل با طراحی معتبر می‌تواند باعث شود افراد سریع‌تر به فرستنده اعتماد کنند. این پدیده که گاهی با عنوان «اثر روپوش آزمایشگاه» توضیح داده می‌شود، نشان می‌دهد نشانه‌های ظاهری که نشان دهنده مقام رسمی و تخصص باشد می‌توانند قدرت قضاوت و احتیاط ما را کاهش دهند. کلاهبرداران از همین سازوکار در روش‌هایی مانند فیشینگ، کلاهبرداری‌های مالیاتی، تماس‌های جعلی شرکت‌های خدماتی و مراجعه حضوری سوءاستفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً با ایجاد حس فوریت، ترس یا اعتبار ظاهری تلاش می‌کنند قربانی را به تصمیم‌گیری سریع وادار کنند. بهترین راه مقابله، خودداری از پرداخت فوری، قطع ارتباط و بررسی مستقل ادعا از طریق شماره‌ها و کانال‌های رسمی است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این مسئله آشنا شوید.