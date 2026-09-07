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واکنش سفارت عراق به حادثه خوابگاه دانشگاه سمنان

سفارت عراق در تهران در پی درگیری شب گذشته میان دانشجویان در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه سمنان، از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی ابعاد حادثه و رسیدگی به وضعیت دانشجویان عراقی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۲۳
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دانشگاه سمنان

به گزارش تابناک؛ شب گذشته درگیری در یکی از خوابگاه‌های دانشجویان عراقی در دانشگاه سمنان گزارش شد. در واکنش به این رخداد، سفارت و رایزنی فرهنگی عراق با تأکید بر اولویت سلامت و امنیت دانشجویان، اعلام کردند که کمیته‌ای مشترک برای بررسی فوری و میدانی موضوع تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، نمایندگان سفارت عراق در ساعات آینده برای دیدار با دانشجویان و بررسی درخواست‌های آنان به سمنان سفر خواهند کرد. این کمیته همچنین جلساتی را با مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران شهر سمنان و مسئولان دانشگاه سمنان برگزار می‌کند.

در بیانیه رسمی سفارت عراق از دانشجویان خواسته شده است تا زمان رسیدگی کامل به این حادثه، ضمن حفظ آرامش، از خروج غیرضروری از محل اقامت خود خودداری کنند.

منبع: رکنا

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دانشگاه سمنان خوابگاه دانشجویی سفارت عراق کمیته مشترک
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