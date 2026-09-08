خانمها و آقایان؛
چگونه مانند یک آقا راه برویم؟
راه رفتن متشخص برای آقایان فقط به صاف ایستادن یا داشتن ظاهری آراسته محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از رفتارهای سنجیده در فضای عمومی را دربر میگیرد؛ از حفظ حالت بدنی مناسب و برداشتن گامهای آرام و هدفمند گرفته تا رعایت فاصله با دیگران، توجه به مسیر حرکت و ایجاد نکردن مزاحمت برای عابران. در این سبک رفتاری، تماس چشمی متعادل، حرکت طبیعی دستها، پرهیز از عجله و توجه به فرصتهای کمک به دیگران نیز اهمیت دارد. هنگام راه رفتن با همراه یا در گروه نیز هماهنگ شدن با سرعت دیگران و اشغال نکردن مسیر از اصول مهم محسوب میشود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بیشتر با این اصول آشنا شوید.
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