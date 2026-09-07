En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

سردار حیدری: ایران با تغییر معادلات جنگ، دشمن را غافلگیر کرد

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: دشمن باور نمی‌کرد جمهوری اسلامی ایران قادر به تغییر معادلات جنگ و گسترش آن به سطحی منطقه‌ای باشد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۱۴
| |
767 بازدید
سردار حیدری

به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین دوره آموزش‌های نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که در دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) برگزار شد، با بیان اینکه دشمن پیش از آغاز درگیری‌ها، بر مجموعه‌ای از سناریو‌ها و محاسبات خود، حساب ویژه‌ای باز کرده بود، گفت: دشمن تلاش داشت با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی و همچنین استفاده از عوامل وابسته به خود در داخل کشور، جمهوری اسلامی ایران را با آشوب، ناامنی و بی‌ثباتی مواجه کند.

امیر سرتیپ حیدری در ادامه، خطای محاسباتی دشمن را یکی از مؤلفه‌های مهم در درگیری‌های اخیر عنوان و بیان کرد: یکی از عوامل اصلی در نبرد حق و باطل، محاسبات نادرست دشمن است؛ دشمن همواره تلاش می‌کند توان، اراده و ظرفیت‌های ملت ایران را نادرست ارزیابی کند و همین مساله زمینه شکست محاسباتی او را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعات مهم و راهبردی منطقه به شمار می‌رود که با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و توان رزمندگان و تجهیزات جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت تأثیرگذاری گسترده‌ای بر معادلات منطقه‌ای و جهانی دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی خود، توانست تأثیر قابل توجهی بر معادلات اقتصادی جهان داشته باشد.

جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح اطاعت محض از ولی‌فقیه را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت ملت ایران در جنگ ۴۰ روزه دانست و افزود: دشمن تصور نمی‌کرد جمهوری اسلامی ایران بتواند معادلات جنگ را تغییر داده و عرصه نبرد را به سطحی منطقه‌ای گسترش دهد.

اقتدار ایران حاصل هم‌افزایی ولایت، نیرو‌های مسلح و مردم است

امیر حیدری درباره نقش نیرو‌های پدافند هوایی در درگیری‌های اخیر نیز گفت: خط مقدم دفاع در هر ۲ جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، نیرو‌های پدافند هوایی بودند، این نیرو‌ها با ایستادگی و رشادت، نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردند.

وی در ادامه به اهمیت برگزاری دوازدهمین دوره آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی اشاره و تاکید کرد: انتقال تجربیات، خاطرات و آموزه‌های دوران دفاع مقدس توسط پیشکسوتان به نسل جوان، اقدامی ارزشمند و ضروری است و شما دانشجویان می‌توانید با بهره‌گیری از این تجربیات، ابعاد مختلف دفاع مقدس و همچنین چرایی و چگونگی شکل‌گیری جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را برای نسل‌های آینده تبیین کنید.

امیر حیدری اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به یک مثلث قدرت تشبیه و تصریح کرد: ضلع نخست این مثلث، ولی‌فقیه است که در دوران‌های پر فراز و نشیب، با روشنگری و هدایت، مسیر صراط مستقیم را به ملت نشان داده است. ضلع دوم، نیرو‌های مسلح هستند که در رکاب ولایت و با تمام توان از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند و ضلع سوم نیز مردم به شمار می‌روند که با حضور آگاهانه و به‌موقع خود در صحنه، نقش مهمی در شکست نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن ایفا کرده‌اند.

جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در خاتمه با تاکید بر لزوم هم‌افزایی در داخل کشور، خاطرنشان کرد: اقتدار و موفقیت جمهوری اسلامی ایران حاصل هم‌افزایی ولایت، نیرو‌های مسلح و مردم است؛ سه ضلع مستحکمی که در کنار یکدیگر، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته‌اند.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار حیدری نیروهای مسلح ولی فقیه جنگ 40 روزه
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کالابرگ ۳ گروه شارژ شد
قالیباف: محاصره تشدید شود حتما پاسخ نظامی می‌دهیم/ کالابرگ دهک‌های ضعیف افزایش می‌یابد
پایگاه‌های آمریکا در اروپا باید هدف قرار گیرند
سرلشکر عبداللهی: تسلیم نمی‌شویم
ارتش: به هر اقدام دشمن، چندبرابر پاسخ خواهیم داد
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
5 ویدیو از حمله موشکی تازه ایران
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
قدرت‌نمایی کوه 208 سانتی ایرانی را ببینید؛ قهرمان جهان شد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
حملات ایران از امارات متوجه کویت و بحرین شد/ پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً وارد درگیری اعراب و ایران شود
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۱ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۰۲ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۰ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۹ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۳ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۹ Comment)
tabnak.ir/005qSo
tabnak.ir/005qSo