عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ سبک زندگی و روزمرگی مردم

تاریخ همیشه در کتاب‌ها خلاصه نمی‌شود؛ گاهی یک عکس قدیمی می‌تواند عمیق‌تر از هزاران صفحه، ما را به دلِ گذشته ببرد. این مجموعه تاریخی، نگاهی تازه به شیوه زندگی، فناوری و تلاش‌های روزمره انسان‌ها در زمان‌های گوناگون دارد و روایتی صمیمانه از آنچه پشت صحنه‌های فراموش‌شده جریان داشته، ارائه می‌کند، از پیچش‌های خیابان‌های قدیمی گرفته تا جزئیات معماری و زندگی مردم عادی تا لحظات حساس دوران جنگ و تغییرات اجتماعی را روایت می‌کند.