نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟

نوروبیون (Neurobion) نام تجاری مکملی حاوی ترکیبی از ویتامین‌های B1، B6 و B12 است؛ سه ویتامینی که در عملکرد طبیعی دستگاه عصبی، متابولیسم انرژی و حفظ سلامت سلول‌های عصبی نقش مهمی دارند. این محصول بسته به کشور و بازار با فرمولاسیون‌ها و دوزهای متفاوت عرضه می‌شود و شکل قرص و در برخی کشورها شکل تزریقی آن نیز در دسترس است. نوروبیون عمدتاً برای پیشگیری یا درمان کمبود این ویتامین‌ها و به‌عنوان درمان حمایتی در برخی مشکلات عصبی و نوروپاتی‌ها به کار می‌رود. احساس گزگز، بی‌حسی یا سوزش دست و پا می‌تواند در کمبود بعضی ویتامین‌های گروه B دیده شود، اما این علائم علل متعدد دیگری نیز دارند و مصرف نوروبیون نباید جایگزین تشخیص پزشک شود. دوز و مدت مصرف، به‌ویژه در شکل‌های با دوز بالا یا تزریقی، باید بر اساس نظر پزشک یا داروساز تعیین شود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک جزئیات بیشتری در مورد این مکمل ببینید و بشنوید.