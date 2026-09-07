خانمها و آقایان؛
چطور در موقعیتهای مختلف مؤدبانه بنشینیم؟
نحوه نشستن یکی از جزئیات ظاهراً سادهای است که میتواند برداشت دیگران از ادب، اعتمادبهنفس و میزان توجه فرد به فضای شخصی اطرافیان را تغییر دهد. از وضعیت قرار گرفتن پاها و صاف نگه داشتن کمر گرفته تا رعایت فاصله در وسایل حملونقل عمومی، رستورانها و سالنهای انتظار، مجموعهای از قواعد نانوشته وجود دارد که در فرهنگهای مختلف ممکن است تفاوتهایی نیز داشته باشند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، مهمترین اصول آداب نشستن بررسی میشود؛ از پرهیز از باز کردن بیش از حد پاها و اشغال فضای دیگران تا نحوه قرار گرفتن آرنجها، انتخاب صندلی، وضعیت پاها و رعایت هنجارهای فرهنگی. همچنین توضیح داده میشود که چگونه حتی جزئیاتی مانند نحوه نشستن روی صندلی یا جهت قرار گرفتن کف کفش میتواند در برخی موقعیتها محترمانه یا بیادبانه تلقی شود.
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