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تعداد بازدید : 47
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۳۲۹۴
کد خبر:۱۳۹۳۲۹۴
494 بازدید
نظرات: ۱
خانم‌ها و آقایان؛

چگونه در روزهای سخت، دوست بهتری باشیم؟

حمایت واقعی از یک دوست در دوران بحران فقط به نصیحت کردن یا حل کردن مشکلات او محدود نمی‌شود. گاهی مهم‌ترین کار، تشخیص نیازهای فرد، پیشنهاد کمک بدون توقع، احترام به مرزهای شخصی و پذیرفتن این واقعیت است که بعضی از مشکلات را هرکس باید خودش پشت سر بگذارد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک توضیح می‌دهد که کمک سالم نباید باعث وابستگی، احساس بدهکاری یا از بین رفتن استقلال فرد شود. یک دوست خوب در کنار طرف مقابل می‌ماند، او را تشویق می‌کند و در عین حمایت، توانایی‌اش برای عبور از شرایط دشوار را دست‌کم نمی‌گیرد.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم دوستی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
1
پاسخ
جالبه ! اگر موضوع در مورد بنزین و روغن و برنج و کالابرگ و حقوق بازنشستگی و دلار و ... بود همه نظر میدادند ولی موضوع با این سطح از این اهمیت که تابناک شکارش کرده رو هیچ کس نظر نمیده شاید کمتر کشی اهمیت این موضوع را فهمیده ! شاید دیگه مشکلات اینقدر زیاد شده که همه مون نیازمن سم هستیم !
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