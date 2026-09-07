خانمها و آقایان؛
چگونه در روزهای سخت، دوست بهتری باشیم؟
حمایت واقعی از یک دوست در دوران بحران فقط به نصیحت کردن یا حل کردن مشکلات او محدود نمیشود. گاهی مهمترین کار، تشخیص نیازهای فرد، پیشنهاد کمک بدون توقع، احترام به مرزهای شخصی و پذیرفتن این واقعیت است که بعضی از مشکلات را هرکس باید خودش پشت سر بگذارد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک توضیح میدهد که کمک سالم نباید باعث وابستگی، احساس بدهکاری یا از بین رفتن استقلال فرد شود. یک دوست خوب در کنار طرف مقابل میماند، او را تشویق میکند و در عین حمایت، تواناییاش برای عبور از شرایط دشوار را دستکم نمیگیرد.
گزارش خطا
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جالبه ! اگر موضوع در مورد بنزین و روغن و برنج و کالابرگ و حقوق بازنشستگی و دلار و ... بود همه نظر میدادند ولی موضوع با این سطح از این اهمیت که تابناک شکارش کرده رو هیچ کس نظر نمیده شاید کمتر کشی اهمیت این موضوع را فهمیده ! شاید دیگه مشکلات اینقدر زیاد شده که همه مون نیازمن سم هستیم !