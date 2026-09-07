قیمت سکه، نیمسکه و ربعسکه امروز 16 شهریور
قیمت سکه امامی امروز با کاهش به ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و معامله شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۸۵| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز امروز با کاهش، در نرخ ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش، 117 میلیون و 500 هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش، 62 میلیون و 500 هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با کاهش نسبت به روز گذشته، 33 میلیون تومان فروخته شد.
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