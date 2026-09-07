En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز 16 شهریور

قیمت سکه امامی امروز با کاهش به ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و معامله شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۸۵
| |
1216 بازدید
|
۱
قیمت سکه در بازار

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت‌‌‌‌ سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز امروز با کاهش، در نرخ ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش، 117 میلیون و 500 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش، 62 میلیون و 500 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز با کاهش نسبت به روز گذشته، 33 میلیون تومان فروخته شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت سکه در بازار سکه خرید و فروش سکه سکه تمام ربع سکه سکه بهار آزادی بازار سکه
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه در بازار امروز 5 اردیبهشت
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۷شهریور
قیمت هر سکه به ۱۵۱ میلیون تومان رسید
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز 21تیرماه
قیمت سکه در بازار امروز 9 خردادماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۰ تیر
قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۲۵ مرداد
پیش‌بینی قیمت سکه امروز 18 دی
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۹ تیر
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۷ خرداد
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۱۷ خرداد
قیمت انواع سکه در بازار امروز دوشنبه ۱۰ دی ماه
قیمت سکه در بازار امروز 11 خردادماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز 5 خرداد
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۱۶ خرداد
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۸ تیر ۱۴۰۵
قیمت سکه در بازار امروز یکم تیرماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۳ خرداد
پیش‌بینی قیمت سکه امروز 17 دی ماه
قیمت سکه در بازار امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
2
پاسخ
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
5 ویدیو از حمله موشکی تازه ایران
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
قدرت‌نمایی کوه 208 سانتی ایرانی را ببینید؛ قهرمان جهان شد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۷۹ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۹۹ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۸۳ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۹ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۳ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۹ Comment)
tabnak.ir/005qSL
tabnak.ir/005qSL