قیمت سکه امامی امروز با کاهش به ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و معامله شد.

قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز 16 شهریور

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت‌‌‌‌ سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز امروز با کاهش، در نرخ ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش، 117 میلیون و 500 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش، 62 میلیون و 500 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز با کاهش نسبت به روز گذشته، 33 میلیون تومان فروخته شد.