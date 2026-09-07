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طائب: دشمن بدعهد، نمی‌تواند از ایران امتیاز بگیرد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اعلام کرد مردم ایران بار‌ها وعده‌های دشمن را شنیده و نتیجه آن را دیده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۸۴
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طائب

به گزارش تابناک؛ حسین طائب؛ رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم اعلام کرد: دشمن به تعهدات خود عمل نکرد؛ قرار بود منابع مالی ایران پرداخت شود، اما چنین نکردند. قرار بود مدیریت ایران در تنگه هرمز به رسمیت شناخته شود، اما نپذیرفتند. قرار بود تهدید‌ها متوقف شود، اما تهدیدات ادامه پیدا کرد. این بدعهدی‌ها برای ملت ایران ناشناخته نیست.

مردم ایران بار‌ها وعده‌های دشمن را شنیده و نتیجه آن را دیده‌اند. از همین رو، جمهوری اسلامی ایران نه بر اساس وعده، بلکه بر اساس اقدام واقعی طرف مقابل تصمیم خواهد گرفت.

هر تعهدی باید اجرا شود و هر توافقی باید در عمل به تأمین حقوق ملت منجر شود. دشمن نمی‌تواند هم‌زمان تعهدات خود را نادیده بگیرد، تهدید کند و انتظار داشته باشد ایران از حقوق خود دست بکشد.

منبع: مهر

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حسین طائب دشمن بدعهدی وعده ایران تنگه هرمز
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