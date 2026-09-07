En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

واردات خودروهای کارکرده رسما آغاز شد

جزییات ثبت سفارش واردات خودروی کارکرده از محل ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۸۰
| |
384 بازدید
|
۱
خودروهای کارکرده

به گزارش تابناک؛ سامانه جامع تجارت اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات کمیته ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ت۶۱۶۸۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیات محترم وزیران) جزییات به شرح ذیل است.

برای این منظور وضعیت نمایندگی جدید با عنوان «واردات خودرو کارکرده از محل ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو» ایجاد شده است.

کد تعرفه‌های مجاز مشمول این رویه، به پیوست ارائه می‌شود.

ثبت سفارش واردات خودرو‌های شرکت‌های واردکننده از رویه مذکور، صرفاً با کارت بازرگانی فعال امکان‌پذیر است.

ثبت سفارش در این رویه، صرفاً از محل تامین ارز «از محل ارز خود» و «از محل ارز دیگران» امکان‌پذیر است.

ثبت سفارش خودرو‌های شرکت‌های واردکننده، منوط به اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ثبت سفارش واردات خودرو‌های شرکت‌های واردکننده، صرفاً با نوع ارز «یورو» امکان‌پذیر است.

سن خودروی مورد ثبت سفارش باید بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد؛ لذا در سال ۱۴۰۵، صرفاً واردات خودرو‌های دارای سال ساخت ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مجاز است.

مجوز‌های فنی مورد نیاز برای ثبت سفارش واردات خودرو‌های شرکت‌های واردکننده عبارتند از دفتر صنایع خودرو وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست است.

بررسی سیستمی سقف اعتباری و سهمیه در ثبت سفارش واردات خودرو‌های شرکت‌های واردکننده، انجام می‌شود.

افتتاح ثبت سفارش خودروی کارکرده در چارچوب ضوابط مذکور، تا تاریخ ۱۶ خردادماه سال آینده (پایان اعتبار مصوبه یادشده) امکان‌پذیر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودروهای کارکرده واردات خودرو خودرو سفارش خودرو کارکرده بازار خودرو خودروهای وارداتی
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاثیر واردات خودروهای کارکرده بر بازار
اعلام نتایج قرعه‌کشی خودروهای وارداتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
1
پاسخ
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
5 ویدیو از حمله موشکی تازه ایران
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
قدرت‌نمایی کوه 208 سانتی ایرانی را ببینید؛ قهرمان جهان شد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۷۸ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۹۶ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۶۴ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۰ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۹ Comment)
tabnak.ir/005qSG
tabnak.ir/005qSG