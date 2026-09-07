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قیمت دلار و یورو در مسیر سقوط

دنیای اقتصاد : قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته به، ۲۲۵,۷۳۰ (دویست و بیست و پنج هزار و هفتصد و سی) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۷۸
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قیمت دلار

به گزارش تابناک؛ قیمت دلارو یورو امروز در مقایسه با روز گذشته نزولی شد.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش از ۱۶۰۹۸۳ (یکصد و‌ شصت هزار و‌ نهصد و هشتاد و سه)‌ تومان به ۱۶۱۴۶۶ (یکصد و‌ شصت و یک هزار و‌ چهارصد و شصت و شش)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته به، ۲۲۵,۷۳۰ (دویست و بیست و پنج هزار و هفتصد و سی) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش از ۱۸۶۹۸۴ (یکصد و هشتاد و شش هزار و نهصد و هشتاد و چهار)‌ تومان به ۱۸۷۴۸۲ (یکصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد و هشتاد و دو)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۶۲,۱۵۰ (دویست و شصت و دو هزار و یکصد و پنجاه) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۳۸۳۵ (چهل و سه هزار و هشتصد و‌ سی و پنج) به ۴۳۹۶۶ (چهل و سه هزار و نهصد و شصت و شش) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۶۱,۳۸۰ (شصت و یک هزار و سیصد و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به ۳۰۵,۲۰۰ (سیصد و پنج هزار و دویست) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۴,۶۶۰ (چهار هزار و ششصد و شصت) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به ۱۶۳,۲۰۰ (یکصد و شصت و سه هزار و دویست) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۶۲,۶۰۰ (یکصد و شصت و دو هزار و ششصد) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۷۱.۹ تومان نرخ‌گذاری شد.
 

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قیمت دلار ارز یورو بازار ارز خرید و فروش دلار درهم لیر ترکیه قیمت دلار امروز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
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