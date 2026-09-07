قانون صدور چک و هفت روز سرنوشت ساز

یک سوال ساده: آیا مفقودی چک می‌تواند مسدودی وجه را نامحدود و غیر قابل پرداخت کند؟

اختلاف نظر حقوقی درباره ماده ۱۴ قانون صدور چک تبصره ۲ آن، یک پرسش مهم را پیش روی شعب شبکه بانکی و مدیران حقوقی بانک‌های خصوصی و دولتی قرار داده است:

اگر صادرکننده یا ذی‌نفع، مفقود شدن چک را اعلام و از بانک براساس مقررات ماده ۱۴ قانون چک درخواست عدم پرداخت کند، اما ظرف یک هفته گواهی اقدام قضایی را ارائه ندهد، آیا بانک همچنان باید وجه چک را مسدود نگه دارد یا قانونآ مکلف به پرداخت مبلغ چک در صورت درخواست دارنده آن است؟

یکی از مراجع ذیربط در یکی از استان‌ها در تفسیر ماده ۱۴ قانون صدور چک اعلام کرده است که مهلت یک‌هفته‌ای مقرر در تبصره ۲ این ماده، صرفاً ناظر بر مواردی است که در صدر ماده ۱۴ دارای وصف کیفری هستند؛ اما «مفقودی چک» فاقد وصف جزایی است و بنابراین نیازی به طرح شکایت ندارد. بر مبنای این برداشت حقوقی، مفقودی از شمول مقررات تبصره ۲ خارج بوده و بانک حتی پس از گذشت یک هفته نیز مجاز به پرداخت وجه چک نیست. این برداشت حقوقی، اما با پرسش مهمی مواجه است: آیا قانونگذار در ماده ۱۴، "مفقودی"را صرفاً به عنوان یک وضعیت مقدماتی برای جلوگیری از پرداخت پذیرفته یا برای آن نیز همان سازوکار زمانی و محدودیت‌های مقرر در این ماده را در نظر گرفته است؟

ماده ۱۴ چه می‌گوید؟

ماده ۱۴ قانون صدور چک به صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنان اجازه می‌دهد در صورت ادعای مفقودی، سرقت، جعل یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سایر جرائم، به بانک دستور عدم پرداخت بدهند. بانک نیز پس از احراز هویت دستوردهنده، مکلف به خودداری از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت با ذکر علت خواهد بود. اما قانونگذار در کنار این اختیار برای دینفع چک، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از دستور عدم پرداخت، محدودیت و تشریفاتی نیز پیش‌بینی کرده است. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴، دستوردهنده پس از اعلام به بانک مکلف است شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک ارائه دهد؛ در غیر این صورت، پس از انقضای این مدت وعدم ارائه گواهی ثبت شکلست به بانک، بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. در همین عبارت، محور اصلی اختلاف نهفته است.

بدین ترتیب این پرسش مطرح می‌شود:

آیا "مفقودی چک" از تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون چک خارج است؟

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی است. دلیل نخست آن است که خود ماده ۱۴ صراحتاً "مفقود شدن" چک را در کنار سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرائم ذکر کرده است؛ بنابراین قانونگذار هنگام تنظیم این ماده، میان "مفقودی" و عناوین مجرمانه تفاوت گذاشته است؛ اما این تفاوت به معنای خارج کردن "مفقودی یا مفقود شدن چک " از کل سازوکارقانونی ماده ۱۴ قانون چک نیست. به عبارت دیگر، ممکن است «مفقودی» فی‌نفسه جرم نباشد، اما قانونگذار آن را صراحتاً به عنوان یکی از جهات قانونی صدور دستور عدم پرداخت پذیرفته است. بنابراین، نمی‌توان صرفاً از غیرکیفری بودن "مفقودی چک" نتیجه گرفت که تشریفات و محدودیت‌های زمانی ماده ۱۴ درباره آن اجرا نمی‌شود. اگر قانونگذار می‌خواست "مفقودی" را از حکم تبصره ۲ خارج کند، انتظار می‌رفت این استثنا را صراحتاً بیان کند.

فلسفه یک هفته چیست؟

یک هفته در ماده ۱۴ را نباید "مدت مسدودی وجه" تلقی کرد. این مهلت، در واقع مهلت اقدام برای دستوردهنده برای حفظ اثر دستور عدم پرداخت است. در واقع قانونگذار میان دو مصلحت تعادل برقرار کرده است:

از یک سو، اگر چکی واقعاً مفقود، سرقت یا از طریق جرم تحصیل شده باشد، باید امکان جلوگیری فوری از پرداخت آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر، نمی‌توان اجازه داد یک شخص صرفاً با اعلام یک‌جانبه، وجه چک را برای مدت نامعلوم مسدود کند و دارنده را از حق وصول آن محروم سازد. به همین دلیل، قانونگذار یک مرحله زمانی ایجاد کرده است:

اعلام عدم پرداخت به بانک ← مراجعه به مرجع قضایی ← ارائه گواهی در مهلت یک هفته.

اگر این مرحله دوم انجام نشود، حمایت قانونی از دستور عدم پرداخت ادامه پیدا نمی‌کند.

نقطه تعیین‌کننده؛ عدم ارائه گواهی در یک هفته

بدین ترتیب اکنون پاسخ به پرسش اصلی مقاله روشن می‌شود. اگر دستوردهنده به بانک اعلام کند که چک مفقود شده است و بانک نیز بر اساس ماده ۱۴ وجه آن را متوقف کند، اما دستوردهنده ظرف یک هفته گواهی مقرر در تبصره ۲ را ارائه نکند، بانک نمی‌تواند صرفاً به دلیل ادامه ادعای مفقودی، وجه چک را برای مدت نامعلوم مسدود نگه دارد. تبصره ۲ قانون، نتیجه این عدم اقدام را نیز مشخص کرده است:پس از انقضای مهلت، بانک باید به تقاضای دارنده، وجه چک را از محل موجودی پرداخت کند.

بنابراین، در این وضعیت، موضوع صرفاً "اختیار" بانک برای رفع مسدودی نیست؛ بلکه قانونگذار تکلیف بانک را مشخص کرده است. اما آیا صرف گذشت هفت روز همیشه به معنای پرداخت است؟

خیر؛ و اینجا باید میان دو حکم ماده ۱۴ تفکیک کرد. اگر گواهی تقدیم شکایت در مهلت یک هفته ارائه نشده باشد، اثر دستور عدم پرداخت طبق تبصره ۲ پایان می‌یابد و بانک باید به تقاضای دارنده وجه را پرداخت کند. اما اگر گواهی در مهلت مقرر ارائه شده باشد، صرف سپری شدن هفت روز موجب رفع مسدودی نیست. تبصره ۱ ماده ۱۴ مقرر کرده است که بانک باید وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری کند.

بنابراین، دو گزاره زیر را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت:

"هفت روز گذشته است"یا"هفت روز گذشته و گواهی تقدیم شکایت ارائه نشده است".

اولی به‌تنهایی موجب پایان مسدودی نیست؛ دومی، در چارچوب تبصره ۲، موجب پایان اثر دستور عدم پرداخت و پرداخت وجه به تقاضای دارنده می‌شود. از همین رو می‌توان گفت:

هفت روز، پایان مطلق مسدودی نیست؛ پایان فرصت دستوردهنده برای حفظ اثر دستور عدم پرداخت است. اگر گواهی ارائه شود، مسدودی تا چه زمانی ادامه دارد؟

در صورت ارائه گواهی در مهلت قانونی، موضوع وارد مرحله دیگری می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۱۴ ادامه نگهداری وجه در حساب مسدودی را تا تعیین تکلیف در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین بانک در این مرحله نمی‌تواند صرفاً با استناد به گذشت یک هفته، رأساً تصمیم بگیرد که وجه را آزاد و به دارنده پرداخت کند. در واقع، «یک هفته» در این حالت پایان مسدودی نیست؛ بلکه پایان مرحله نخست و ورود موضوع به مرحله رسیدگی است.

البته این امر نباید به معنای ایجاد یک مسدودی بی‌پایان و فاقد راهکار برای دارنده چک تلقی شود. اگر ادعای دستوردهنده خلاف واقع باشد، قانون برای دارنده امکان پیگیری قضایی و مطالبه خسارت را پیش‌بینی کرده است.

بانک، داور اختلاف میان دستوردهنده و دارنده چک نیست

نکته مهم دیگر آن است که بانک نباید وارد تشخیص ماهوی مالکیت چک یا صحت نهایی ادعای مفقودی شود. بانک باید در حدود ماده ۱۴ و مقررات اجرایی آن عمل کند.

بنابراین:

اگر شرایط قانونی دستور عدم پرداخت وجود داشته باشد، بانک باید آن را اجرا کند.

اگر گواهی لازم در مهلت مقرر ارائه نشود، بانک نمی‌تواند مسدودی را صرفاً بر اساس ادعای اولیه ادامه دهد.

اگر گواهی در مهلت مقرر ارائه شود، بانک نیز نمی‌تواند صرفاً به دلیل گذشت هفت روز، وجه را آزاد کند.

تشخیص نهایی اختلاف میان دستوردهنده و دارنده، اصولاً موضوعی قضایی است، نه بانکی.

"دارنده با حسن نیت" شرط پرداخت مبلغ چک توسط بانک نیست

در این میان، استفاده از اصطلاح "دارنده با حسن نیت" نیازمند احتیاط است. ماده ۱۴ در فرض عدم ارائه گواهی، پرداخت را به تقاضای دارنده چک مرتبط کرده است؛ نه به احراز قضایی حسن نیت دارنده توسط بانک؛ بنابراین بانک نباید خود را در جایگاه دادگاه قرار دهد و پیش از پرداخت، وارد بررسی ماهوی حسن نیت دارنده شود. پس بانک قانونآ مسول احراز حسن نیست یا سوء نیت دارنده چک نیست.. وظیفه احراز حسن نیت دارنده چک می‌تواند در اختلافات بعدی میان طرفین، از جمله در بحث مالکیت، مسئولیت و مطالبه خسارت، اهمیت داشته باشد؛ اما نباید آن را شرطی برای اجرای حکم تبصره ۲ وپرداخت مبلغ چک توسط بانک‌ها دانست.

چرا این استنباط یا تفسیر "مفقودی از تبصره ۲ خارج است" از تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون چک، محل تأمل است؟

اگر گفته شود مهلت یک‌هفته‌ای صرفاً مربوط به موارد کیفری است و "مفقودی" از آن خارج است، نتیجه عملی این تفسیر آن خواهد بود که شخصی می‌تواند با اعلام مفقودی چک، بدون مراجعه به مرجع قضایی و بدون ارائه گواهی در مهلت مقرر، مانع پرداخت وجه برای مدت نامعلوم شود. چنین نتیجه‌ای با فلسفه وضع تبصره ۲ سازگار به نظر نمی‌رسد. زیرا قانونگذار دقیقاً برای جلوگیری از چنین وضعیتی، پس از اعلام عدم پرداخت، دستوردهنده را مکلف به اقدام بعدی کرده و برای عدم اقدام او نیز نتیجه مشخصی تعیین کرده است. از این منظر، حقوقی بودن مفقودی نمی‌تواند به معنای مصونیت آن از محدودیت‌های قانونی ماده ۱۴ باشد.

یک استثنای مهم

البته در بررسی ماده ۱۴ نباید حکم خاص تبصره ۳ را نادیده گرفت. قانونگذار برای چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی مقررات خاصی مقرر کرده و توقف پرداخت آنها اصولاً تابع حکم چک‌های عادی نیست، مگر در حدود استثنای قانونی مربوط به ادعای جعل از سوی بانک صادرکننده. بنابراین، نتیجه این مقاله ناظر به چارچوب عمومی ماده ۱۴ و چک‌هایی است که مشمول حکم خاص تبصره ۳ نیستند.

نتیجه؛ مفقودی چک، مسدودی ابدی برای پرداخت نشدن وجه چک ایجاد نمی‌کند

در نهایت، به نظر می‌رسد پاسخ حقوقی به اختلاف مورد بحث را باید بر اساس متن و ساختار ماده ۱۴ و دو تبصره آن ارائه کرد، نه صرفاً بر اساس کیفری یا حقوقی بودن عنوان "مفقودی". قانونگذار از یک طرف، مفقودی چک را صراحتاً به عنوان یکی از جهات صدور دستور عدم پرداخت پذیرفته و از طرف دیگر، برای ادامه اثر این دستور، اقدام دستوردهنده نزد مرجع قضایی و ارائه گواهی در مهلت یک هفته را مقرر کرده است؛ بنابراین اگر دستوردهنده پس از اعلام مفقودی، در مهلت قانونی گواهی مقرر را ارائه نکند، نمی‌توان با استناد صرف به این برداشت حقوقی که" مفقود شدن چک، جرم نیست، اثر تبصره ۲ را منتفی دانست. در چنین شرایطی، حمایت ناشی از دستور عدم پرداخت پایان می‌یابد و بانک، در صورت تقاضای دارنده و نبود سایر موانع قانونی، باید وجه چک را پرداخت کند. در مقابل، اگر گواهی حداکثر در مهلت مقرر ارائه شده باشد، صرف گذشت هفت روز موجب رفع مسدودی نیست و وجه باید تا تعیین تکلیف مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری شود. پس شاید دقیق‌ترین تعبیر درباره «هفت روز» در ماده ۱۴ این باشد:

هفت روز، نه پایان مطلق مسدودی چک است و نه مهلتی بی‌اثر؛ بلکه مرز میان دو وضعیت حقوقی متفاوت است: اگر دستوردهنده در این مهلت اقدام قانونی نکند، اثر دستور عدم پرداخت پایان می‌یابد؛ و اگر اقدام کند، مسدودی می‌تواند تا تعیین تکلیف مرجع رسیدگی ادامه پیدا کند؛ و به همین دلیل، «مفقودی» نمی‌تواند به‌تنهایی مجوز مسدودی نامحدود وجه چک باشد.

اختلاف اصلی نیز دقیقاً در همین نقطه است:

آیا مفقودی را باید از تبصره ۲ ماده ۱۴ خارج کرد، یا آن را نیز مشمول سازوکار زمانی مقرر در این تبصره دانست؟

با توجه به تصریح ماده ۱۴ به "مفقود شدن" و ارتباط منطقی آن با تبصره‌های ماده، برداشت دوم با ساختار کلی ماده و هدف قانونگذار از جلوگیری از استمرار بی‌ضابطه دستور عدم پرداخت، سازگارتر به نظر می‌رسد. پس براساس مبانی استدلالی مورد بحث در موردی که دستوردهنده با ادعای مفقودی چک درخواست مسدود شدن از بانک داشته باشد. بانک موظف است پس از گذشت هفت روز وجه چک را به دارنده آن پرداخت کند. لذ استدلال مخالف پذیرفتنی نیست.

برآیند مباحث:

ماده ۱۴ قانون چک به منظور حفظ حقوق ذینفع چک ابداع شده است. ذینفع چک می‌تواند کتبآ دستور عدم پرداخت چک را بدهد. او مهلت دارد حداکثر ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت خود را در مراجع قضایی به بانک ارائه دهد. (مقصود فقط گواهی عدم پرداخت است نه دستور مقام قضایی برای مسدود شدن چک) والآ بانک پس از پایان هفت روز وظیفه دارد وجه چک را به دارنده آن پرداخت وکارسازی نماید. در این حکم قانونی تفاوتی بین موارد مختلف نظیر جعۀ یا کلاهبرداری یا سرقت یا" مفقودی چک نیست ودر همه موارد حکم یگسان برقرار است

راهکار:

راه حل ساده است: پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در مقام تنظیم گری موضوع را بررسی ونظر نهایی خود را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید تا تا هماران مدیریت‌های حقوقی بانک‌های خصوصی ودولتی وشعب آنها همواره در گیر استنباط‌های متفاوت حقوقی مشتریان بانک‌ها ومراجع قضایی از مفاد ماده ۱۴ قانون چک وتبصره ۲ آن نباشند.

پژوهشگر حقوق بانکی