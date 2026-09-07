En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بی اعتمادی به ساختار فدراسیون فوتبال از درون و بیرون

احمدرضا براتی*
کد خبر: ۱۳۹۳۲۷۴
| |
412 بازدید

بی اعتمادی به ساختار فدراسیون فوتبال از داخل و بیرون

اظهارات اخیر حجت کریمی و محمد اسفندیارپور، دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، صرفاً یک اعتراض باشگاهی نیست. وقتی چنین اظهاراتی از سوی مدیرانی مطرح می‌شود که خود در عالی‌ترین رکن اجرایی فدراسیون حضور دارند، موضوع از اختلاف یک باشگاه با فدراسیون فراتر می‌رود و به مسئله حکمرانی فوتبال تبدیل می‌شود.

کریمی، مدیرعامل تراکتور و عضو هیئت رئیسه فدراسیون، از تشکیل ستادی علیه تراکتور سخن گفته است. اسفندیارپور، مدیرعامل گل‌گهر و عضو دیگر هیئت رئیسه نیز پس از مسابقه تیمش برابر تراکتور، درباره استقلال ارکان قضایی فدراسیون ابراز تردید کرده است.

ممکن است هر دو مدیر نسبت به اتفاقاتی که برای باشگاه‌شان رخ داده انتقاد داشته باشند و حتی امکان دارد بخشی از انتقادات آنها قابل بررسی باشد. اما پرسش مهم‌تر این است که این دو نفر، به عنوان اعضای هیئت رئیسه، در برابر مشکلی که امروز نسبت به آن اعتراض می‌کنند چه مسئولیتی دارند.

اعضای هیئت رئیسه تماشاگران بیرون از ساختار فدراسیون نیستند. آنها بخشی از ساختار تصمیم‌گیری فدراسیون هستند و حدود یک سال و نیم است که در این جایگاه مسئولیت دارند؛ بنابراین اگر واقعاً در فدراسیون ستادی علیه یک باشگاه شکل گرفته یا اگر استقلال ارکان قضایی با تردید جدی مواجه است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا چنین مسئله‌ای در طول این مدت در ساختار مدیریتی فدراسیون حل نشده؟

نمی‌توان هم در جایگاه مدیر و تصمیم‌گیر فدراسیون قرار داشت و هم در مقام مدیر باشگاه، همان مجموعه را صرفاً از بیرون مورد انتقاد قرار داد. عضویت در هیئت رئیسه علاوه بر حق تصمیم‌گیری، مسئولیت نیز ایجاد می‌کند. مدیر نمی‌تواند فقط زمانی که تصمیمات به سود مجموعه تحت مدیریت اوست، خود را بخشی از ساختار بداند و زمانی که تصمیمی برخلاف منافع باشگاهش گرفته می‌شود، خود را منتقد بیرونی معرفی کند.

در مورد ارکان قضایی نیز باید میان نقد یک رأی و زیر سؤال بردن استقلال یک رکن قضایی تفاوت قائل شد. هر رأی قضایی قابل نقد و اعتراض در چارچوب مقررات است، اما اگر ادعای عدم استقلال مطرح می‌شود، این ادعا باید مستند و از مسیر‌های قانونی پیگیری شود. زیرا استقلال ارکان قضایی یکی از پایه‌های اعتماد به سلامت مسابقات و رقابت‌های ورزشی است.

طرح چنین ادعا‌هایی بدون ارائه مستندات، آن هم از سوی اعضای هیئت رئیسه، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، اعتماد عمومی به فوتبال را کاهش می‌دهد.

اگر اعضای هیئت رئیسه به سلامت ساختاری که خود در اداره آن نقش دارند اعتماد ندارند، این موضوع قبل از آنکه پرسشی درباره عملکرد دیگران باشد، پرسشی درباره عملکرد خود هیئت رئیسه است.

اعتماد به فدراسیون با مصاحبه و بیانیه ایجاد نمی‌شود. اعتماد محصول ساختار سالم، تصمیمات شفاف، استقلال ارکان و مهم‌تر از همه، پذیرش مسئولیت مدیریتی است.

شاید امروز مهم‌ترین پرسش فوتبال ایران همین باشد. اگر اعضای هیئت رئیسه به فدراسیونی که خود مسئول اداره آن هستند اعتماد ندارند، باشگاه‌ها و هواداران چگونه باید به آن اعتماد کنند؟

*عضو پیشین هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال

اشتراک گذاری
برچسب ها
احمدرضا براتی فدراسیون فوتبال حجت کریمی تراکتور گل گهر
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش کمیته انضباطی به اتفاقات تراکتور - گل گهر
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
5 ویدیو از حمله موشکی تازه ایران
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
قدرت‌نمایی کوه 208 سانتی ایرانی را ببینید؛ قهرمان جهان شد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۷۸ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۹۶ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۶۴ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۰ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۹ Comment)
tabnak.ir/005qSA
tabnak.ir/005qSA