بقایی: مذاکره نه خوب است و نه بد!

بقایی درباره تلاش سه کشور اروپایی و آمریکا برای تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس به منظور ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت گفت: در قبال هرگونه اقدام نسنجیده تدابیر لازم را می‌اندیشیم.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (‌دوشنبه) ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤالات آنها پاسخ داد.



وی با اشاره به تحولاتی که در کشور و منطقه رخ داد به حمله تجاوزکارانه آمریکا به سیریک و شهادت جمعی از شهروندان این آب و خاک پرداخت و گفت:‌ نمود واقعی نگاه آمریکا به ما و جنایاتش، بخشی از آن تجاوز نظامی هفته گذشته بود و مراسم جشن و سرور هموطنان ما در کوهستک سیریک را به خاک و خون کشید.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: طی 6 ماه گذشته با تجاوز نظامی مستمر آمریکا علیه ایران مواجه بودیم با همدستی رژیم صهیونیستی و تا به امروز به انحای مختلف از جمله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی ادامه یافته است.

وی افزود: جنگ اقتصادی آمریکا فقط علیه ایران نیست و بلکه علیه کل جامعه جهانی و اصول منشور ملل، حاکمیت کشورها و تجارت آزاد است.

بقائی به نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه و کرانه باختری اشاره کرد و گفت که این نسل‌کشی بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد.

وی افزود: الان مواجه هستیم با از زیر آوار بیرون کشیدن تعداد زیادی از پیکرهای شهدای فلسطینی.



سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت:‌ جامعه جهانی باید متوجه باشد که ما درباره عدد سخن نمی‌گوییم و لکه ننگی که به خاطر نقض‌های فاحش حقوق بشر و جنایاتی که صورت گرفت هیچگاه از تمدن انسانی پاک نخواهد شد.

این دیپلمات ارشد ایرانی در خصوص عدم دیدار پزشکیان و رئیس‌جمهور چین در تاشکند که سؤال خبرنگاری بود، بیان کرد: اجلاس شانگهای اجلاس بسیار مهمی بود و سران کشورهای عضو این پیمان شرکت داشتند و رئیس‌جمهور ما با تعداد قابل توجهی از همتایان از تاجیکستان،‌ قرقیززستان، هند، پاکستان، روسیه و جمهوری آذربایجان دیدارهای خوبی داشت. با نخست‌وزیر چین دیدار خوبی داشت.

وی افزود: شاید امکان دیدار با همه مقامات برای برگزاری نشست طولانی مدت وجود نداشته باشد. با چین رابطه حسنه‌ای داریم و تماس‌ها برقرار است.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: شنبه آینده اجلاس بریکس در دهلی نو هست و فرصتی است برای ایران و دیگر کشورهای عضو که در این اجلاس حضور دارند. اینکه در نشستی یک جلسه‌ای برگزار نشده فکر نمی‌کنم خیلی امر تعیین کننده و مهمی باشد و حتما از فرصت‌های متعددی که وجود دارد برای تداوم تماس با چین و سایر دوستان استفاده خواهیم کرد.

این دیپلمات ارشد ایرانی درباره اظهارات محسن رضایی در خصوص اینکه بعد از اینکه آمریکایی‌ها از تفاهمنامه اسلام‌آباد خارج شدند یک تغییر راهبردی در دیپلماسی حاصل شده است، گفت:‌ مذاکره مطلقا نه بد است و نه خوب.

مذاکره ابزار است برای پیشبرد منافع و امنیت ملی

بقائی بیان کرد: دیپلماسی همانطور که در این 6 ماه نشان داده همراه و هماهنگ با سایر ارکان نظام، پشتیبان نیروهای مسلح و همدل و همصدا با ملت ایران در مسیر صیانت از منافع ملی گام برمی‌دارد.

وی گفت: وزارت خارجه براساس دستورالعمل‌های صادره حرکت خواهد کرد و با تمام توان کوشا خواهیم بود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اظهارات ونس گفت: با حرف و بیان نه می‌شود شکست‌ها را پنهان کرد و نه عمق جنایات را مخفی کرد.

وی افزود: همه دنیا دیدند در نهم اسفند آمریکا و رژیم صهیونیستی در نقض آشکار منشور ملل جنگی را به ایران و منطقه تحمیل کردند.

این تجاوز نظامی آشکار و خلاف همه اصول بین‌الملل بود

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: این یک اقدام تجاوزکارانه است و آمریکا باید پاسخگو باشد هم به خاطر تحمیل یک جنگ تجاوزکارانه و هم تک تک جنایاتی که مرتکب شدند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تجاوزات اخیر اسرائیل به لبنان گفت:‌ رژیم صهیونیستی به دلیل برخورداری حمایت از آمریکا و بی عملی سازمان ملل و بی تفاوتی کشورهای اروپایی که مدعی قانون، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل هستند از نوعی مصونیت بهره‌مند بوده برای انجام هر جنایتی و تخطی کردن از اصول و منشور ملل.

بقائی اضافه کرد: این اقدامات بیش از پیش اهمیت مقاومت و بهره‌مندی مقاومت از همه امکانات و توانمندی‌های لازم جهت صیانت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی لبنان را نشان می‌دهد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد:‌ مردم مقاوم لبنان با تمام توان برای مقابله با این روند که هدفی جز منکوب کردن کیان لبنان ندارد، مقاومت خواهند کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره تلاش آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برای تصویب قطعنامه‌ در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و پاسخ و اقدام ایران در صورتی که چنین قطعنامه‌ای تصویب شود، گفت:‌ پیش‌نویس این قطعنامه براساس گزارشی است که آژانس و مدیرکل آن منتشر کرده است.

بقائی اضافه کرد: قبلا هم با این الگو و روند مواجه بودیم.

وی افزود:‌ گاهی وقت‌ها تصور می‌کنم نحوه رفتار آژانس و شخص مدیرکل یادآور داستان حکیم عضدالدین ایجی و خان مغول است. هر جا که در حوزه‌های دیگر کم می‌آورند، سراغ آژانس و شخص مدیرکل رفتند و یا بالعکس مدیرکل خودش را عرضه می‌کند برای سوءاستفاده طرف‌های اروپایی و آمریکا علیه ایران به منظور اعمال فشار سیاسی.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: این اقدام از چند جهت بی معناست. از لحاظ حقوقی مدعی بودند آنچه موسوم به اسنپ‌بک بود، قطعنامه‌های شورای امنیت را احیا کرد. این اقدام سه کشور اروپایی و آ»ریکا برای اینکه مجدداً موضوع هسته‌ای ایران را در شورای امنیت مطرح کنند، نقض ادعایشان و اثبات درستی موضع ایران، چین و روسیه است که اسنپ‌بک را غیرقانونی و غیرقابل اعمال می‌دانستیم.

بقائی ادامه داد: دوم اینکه سه کشور اروپایی باز هم خودشان را بی اعتبار می‌کنند. سه کشور اروپایی قبلا این مسیر را رفتند و دیدند که چه پاداشی از سوی آمریکا گرفتند، تحقیر شده و به حاشیه رانده شدند و باعث پیچیده‌تر شدن موضوعات مرتبط با موضوعات هسته‌ای ایران شدند.

وی افزود: سوم اینکه خواسته اینها بسیار نامعقول است. از یک سو آمریکا و اسرائیل بانی و باعث این وضعیت هستند. دلیل اینکه آژانس نمی‌تواند به مراکز و تأسیسات هسته‌ای ایران، دسترسی داشته باشد، جنایتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مرتکب شدند.

بقائی گفت: آنها مسیر را مسدود کردند و الان ایران را شماتت می‌کنند به خاطر عدم امکان دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران. اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا نقض غرض است و قطعاً نشانه بدنیتی و نشانه این است که به دنبال تشدید اوضاع هستند.

وی گفت: حتما ایران در قبال هرگونه اقدام نسنجیده از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا تدابیر لازم را می‌اندیشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: بارها به سه کشور اروپایی توصیه کردیم که از حکمت ایرانی درس بگیرند. آزموده را آزمودن خطاست.

وی همچنین اعلام کرد که ظرف روزهای آینده تفاهم ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت خواهد شد.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی گفت: مذاکره یک ابزار است. تحلیل‌ها در خصوص تفاهم خیلی متنوع است. آنچه روشن است تفاهم 28 خرداد با در نظر گرفتن جمیع جهات حاصل شد و در نظر گرفتن جوانب همه وضعیتی که در آن قرار داشتیم.

وی ادامه داد: بدعهدی و پیمان شکنی دشمن و نقض عهد از سوی آمریکا نباید باعث شود خودمان دستاوردهایمان را زیر سؤال ببریم. مسئولانه وارد نبرد دیپلماتیک شدیم برای احقاق حقوق ایران.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: اینکه آمریکا متعاقبا نقض عهد کرد نباید خودمان را به خاطر کار خوبی که صورت دادیم شماتت کنیم.

آنکه نقض عهد کرد کسی نبود جز آمریکا

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات مقامات آمریکایی در منکر شدن حمله به مراسم عروسی در سیریک گفت: مقامات آمریکایی صادقانه دروغ می‌گویند و این خودش یک هنر است. آنها به خوبی می‌دانند یکی از تاکتیک‌های آمریکا در این 70 الی 80 سال جنایت جنگی است.

وی افزود: آمریکا در حمله به جشن عروسی اولین بار نبود. سابقه حملات آمریکا در این 6 ماه اخیر را مرور کنید مشخص است که آمریکا از الگوی اسرائیل برای حمله هدفمند و نظامند به غیرنظامیان استفاده می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات مقامات آمریکایی درباره پایان یافتن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و اینکه از نظر ایران هم تمام شده است؟ گفت: ما هیچ وقت شروع کننده نقض عهد نبودیم. آمریکا طرفی است که نقض عهد کرده و تعهداتش را اجرا نکرده و اینکه برخی از مقامات آمریکایی در چارچوب دعواهایی که بین خودشان وجود دارد. از ابتدا قائل به این تفاهم نبودند. دعوای درونی هیأت حاکمه آ»ریکا یکی از عواملی بود که منجر به پیمان شکنی آمریکا شد.

وی افزود: الان با افتخار اعلام می‌کنند که از نظر آنها پایان یافته است. برای ما مهم این است که در هر قالب و شکلی مادامی که منافع ایران تأمین نشود به هیچ عنوان شاهد بازگشت امنیت به منطقه نخواهیم بود.

در خصوص منافع و امنیت ملی خود قطعاً مماشات نخواهیم کرد

وی در پاسخ به سؤالی گفت:‌ اروپا باید تصمیم خود را بگیرد. اروپا قبلاً مسیر راضی نگهداشتن آمریکا و تبعیت از خواسته‌های آن چه در شورای حکام و چه در شورای امنیت.

بقائی بیان کرد: طبق مقررات اروپا تبعیت از تحریم‌های ثانویه آمریکا محکوم است. بیانیه اتحادیه اروپا ناقض حقوق بین‌الملل و حاکمیت و استقلال خودشان بود.

وی افزود: حتما اگر اتحادیه اروپا برای حاکمیت، استقلال و منافعش اهمیت قائل باشد نباید از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران تبعیت کند.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات نتانیاهو در خصوص عملیات هفتم اکتبر بیان کرد: در اینکه رژیم صهیونیستی موجودیت خودش را وابسته به تداوم جنگ و تنش و ناامنی در منطقه می‌داند، تردید نکنید.



وی افزود: یک امر تاریخی است و از زمان شکل‌گیری این رژیم در دهه 1940 تا الان این رژیم با همه کشورهای منطقه در تعارض و درگیری بوده است و دامنه ترورها و جنایتش فراتر از منطقه بوده است.



بقائی بیان کرد: چیزی که مهم است و معتقدم باعث بیداری بین‌المللی شده این است که همه دنیا متوجه شدند این رژیم در پشت واژه‌هایی چون ضد نژادپرستی پنهان شده است.



این دیپلمات ارشد ایرانی در خصوص اعلام پرو برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران بیان کرد: توصیه‌ای ندارم به خاطر اینکه معتقدم خالی فروشی کردند حتی گران فروشی هم نبوده است. چون رابطه‌ای وجود نداشته که بخواهند قطع کنند.



وی افزود: به نظر می‌رسد این کار در آستانه سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه است و 17 تا 19 شهریور قرار است به آن منطقه سفر کند و امر ناموجودی را به وزیر خارجه آمریکا ارائه دهند.



سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد:‌ ما با پرو رابطه‌ای نداشتیم نه سفارت داشتیم نه آنها سفارت داشتند و آنهایی که قرار بوده از این اقدام پرو خوشحال بشوند، بعد از بررسی متوجه خواهند شد که سرشان کلاه رفته است.

منبع: فارس