ایران از تفاهمنامه اسلام آباد خارج شد؟ / امنیت ملی قابل مماشات نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مادامی که تا مادامی که منافع و امنیت ایران مورد توجه نباشد، شاهد بازگشت امنیت نخواهیم بود.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار سیاست خارجی تابناک در ارتباط با اینکه مارکو روبیو اخیراً مدعی شده تفاهم ایران و آمریکا «پایان یافته» است؛ آیا از نگاه جمهوری اسلامی ایران این تفاهم هنوز از نظر حقوقی و سیاسی معتبر است یا تهران هم آن را پایان‌یافته تلقی می‌کند؟ اظهار کرد: ما هیچ‌وقت شروع‌کننده نقض عهد نبوده‌ایم، آمریکا بارها نقض عهد کرده است.

وی تاکید کرد: جامعه جهانی و منطقه شاهد بود طرف آمریکایی نقض عهد کرده و با افتخار اعلام می‌کند دیگر وجود ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: برای ما اسم مهم نیست، این مهم است مادامی که منافع و امنیت ایران مورد توجه نباشد، شاهد بازگشت امنیت نخواهیم بود. ما درباره امنیت ملی خودمان مماشات نمی‌کنیم.