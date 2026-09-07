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بقایی در پاسخ به تابناک:

ایران از تفاهمنامه اسلام آباد خارج شد؟ / امنیت ملی قابل مماشات نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مادامی که تا مادامی که منافع و امنیت ایران مورد توجه نباشد، شاهد بازگشت امنیت نخواهیم بود.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۷۰
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اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار سیاست خارجی تابناک در ارتباط با اینکه مارکو روبیو اخیراً مدعی شده تفاهم ایران و آمریکا «پایان یافته» است؛ آیا از نگاه جمهوری اسلامی ایران این تفاهم هنوز از نظر حقوقی و سیاسی معتبر است یا تهران هم آن را پایان‌یافته تلقی می‌کند؟ اظهار کرد: ما هیچ‌وقت شروع‌کننده نقض عهد نبوده‌ایم، آمریکا بارها نقض عهد کرده است.

وی تاکید کرد: جامعه جهانی و منطقه شاهد بود طرف آمریکایی نقض عهد کرده و با افتخار اعلام می‌کند دیگر وجود ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: برای ما اسم مهم نیست، این مهم است مادامی که منافع و امنیت ایران مورد توجه نباشد، شاهد بازگشت امنیت نخواهیم بود. ما درباره امنیت ملی خودمان مماشات نمی‌کنیم.

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اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تفاهمنامه ایران آمریکا تفاهمنامه اسلام آباد مارکو روییو
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